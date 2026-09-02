कब-कहां और किन टीमों के बीच खेला जाएगा दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल? जानें स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

Duleep Trophy 2026 Final: दलीप ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसकी वजह से ये काफी रोमांचक मुकाबला हो सकता है.

दलीप ट्रॉफी 2026 अपने अंत को आ गया है और अब सिर्फ इसका फाइनल मुकाबला खेला जाना है. ईस्ट जोन और साउथ जोन ने अपना-अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल का टिकट कटवाया है. दलीप ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसकी वजह से ये काफी रोमांचक मुकाबला हो सकता है. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा आमने-सामने होंगे. आइए जानते हैं कि इसका फाइनल कब, कहां खेला जाएगा और दोनों टीमों का स्क्वाड कैसा है.

कब और कहां खेला जाएगा दलीप ट्रॉफी का फाइनल?

ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 6 सितंबर से खेला जाएगा. इस खिताब मुकाबले की मेजबानी चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम में करेगा. दलीप ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. ऐसे में ये मैच काफी रोमांचक हो सकता है. क्योंकि दोनों टीमों के पास कई विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जहां एक तरफ वैभव सूर्यवंशी हैं, वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा हैं. दोनों ही खिलाड़ी दमदार फॉर्म में चल रहे हैं.

किस टीम ने जीता कितने खिताब?

दलीप ट्रॉफी के इतिहास में साउथ जोन ने 13 खिताब अपने नाम किए हैं. साउथ जोन ऐसी तीसरी टीम है, जिसने 10 से ज्यादा ट्रॉफी अपने नाम की है. इतना ही नहीं, साउथ जोन 24वीं बार फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी. वहीं ईस्ट जोन ने अब तक सिर्फ 7 बार फाइनल खेली है, जिसमें टीम ने दो बार खिताब जीता है. हालांकि, ईस्ट जोन की टीम 13 साल बाद फाइनल में पहुंची है. इससे पहले टीम ने 2012-13 में फाइनल खेला था.

ईस्ट जोन का फुल स्क्वाड

ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, विराट सिंह, शुभ्रांशु सेनापति, कुमार कुशाग्र,मो. कौनेन कुरैशी, अनुकूल रॉय, शाहबाज अहमद, शिखहर मोहन, अभिजीत सरकार, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, देनिश दास और सूरज सिंधु जायसवाल.

साउथ जोन का फुल स्क्वाड

तिलक वर्मा (कप्तान), रिकी भुई, अभिनव तेजराना, शेख रशीद, कोडिमेला हिमातेजा,स्मरण रविचंद्रन, करुण नायर, तनय त्यागराजन, श्रेयस गोपाल, विधाथ कवरप्पा,त्रिपुराना विजय,अमन खान,कवुरी सैतेजा, एमडी निधिश और नारायण जगदीसन.