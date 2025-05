भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत सेना के ड्रोन हमले में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में मौजूद नेशनल क्रिकेट स्टेडियम इसका शिकार हो गया.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर आज रात 8 बजे होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मैच से कुछ घंटे पहले ड्रोन से हमला किया गया. स्टेडियम में आज पेशावर जाल्मी और कराची किंग्स के बीच मैच होना था. हालांकि इस बात की पुष्टि भारत सरकार ने अभी तक नहीं की है.

Rawalpindi Stadium destroyed in Indian drone strike 💥

Tonight’s PSL cricket match was scheduled here — now, only rubble remains.

They attacked our civilians across LOC & unsuccessfully targeted temples , gurudwara and military bases in midnight in 15 cities .

We warned… pic.twitter.com/Z0exrYsycd