Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम

Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम

Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 

US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला

Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा

Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम

Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम

Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video

Nitish Rana Fight Digvesh Rathi Video: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के ऐमिनिटेर मैच में नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच लड़ाई देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 30, 2025, 11:50 AM IST

क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video

Nitish Rana Fight Digvesh Rathi Video

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का ऐलिमिनेटर मुकाबला वेस्ट दिल्ली लॉयंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला गया था. इस मैच में दिल्ली लॉयंस के कप्तान नितीश राणा का बल्ला खूब गरजा और उन्होंने विस्फोटक शतक भी ठोक दिया. लेकिन इस मैच में सबसे रोमांचक बात ये थी कि राणा और विपक्षी टीम के स्पिनर दिग्वेश राठी एक दूसरे से भिड़ गए. बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि सभी खिलाड़ियों और अंपायर्स को बीच-बचाव करना पड़ा. उसके बाद फिर खिलाड़ियों के बीच कहासुनी देखने को मिली थी. अब उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.  

आपस में भिड़ें राणा-राठी

साउथ दिल्ली ने वेस्ट दिल्ली को 20 ओवरों में 202 रनों का लक्ष्य दिया था. इसका पीछा करने उतरी नितीश राणा की टीम विस्फोटक शुरुआत दी थी. लेकिन इस दौरान जब नितीश राणा बैटिंग कर रहे थे, तभी दिग्वेश राठी बॉलिंग के लिए आते हैं. पहले राणा उन्हें एक चौका और एक छक्का लगाते हैं.

उसके बाद राणा दो गेंदें डॉट कर जाते हैं. फिर आखिरी गेंद पर राठी एक्शन लेते हैं, लेकिन गेंद नहीं फेंकते. उसके बाद राणा इसका बदला लेते हैं और अगली बार राणा पीछे हट जाते हैं. फिर अगली ही गेंद पर राणा रिवरस्विप लगाते हुए छक्का लगा देते हैं, जिसके बाद वो राठी की ओर देखते हुए उनका सिग्रनेचर स्टाइल करते हैं. तभी राठी भी कुछ बोल देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट की भी नौबत आ जाती है. 

हालांकि इस लड़ाई के बाद मैच आगे बढ़ता है. तभी राणा का साथ क्रिस यादव दे रहे होते हैं. हलांकि अंत में क्रिस आउट हो जाते हैं, जिसके बाद विपक्षी टीम क्रिस के ऊपर चढ़ने लगती है. लेकिन राणा पूरी विपक्षी टीम को संभाल लेते हैं. हालांकि अब दोनों लड़ाईयों की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. राठी ने इस मैच में 2 ओवर फेंके और उन्होंने 39 रन दे दिए, जिसके बाद उन्हों दोबारा बॉलिंग का मौका नहीं मिला था. 

राणा ने खेली 134 रनों की पारी

नितीश राणा ने 202 रनों का पीछा करते हुए शुरुआत से ही विस्फोटक बैटिंग चालू कर दी थी. उन्होंने महज 42 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया था. लेकिन राणा इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने 55 गेंदों में 8 चौके और 15 छक्कों की मदद से नाबाद 134 रन बनाए. हालांकि राणा मैच को एकतरफा जिता गए. इस तरह दिल्ली लॉयंस ने 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
RG Kar murder: मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय, ममता सरकार पर लगाए आरोप, बोला-मुझे फंसाया गया!
RG Kar murder: मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय, ममता सरकार पर लगाए आरोप, बोला-मुझे फंसाया गया!
UP By Election 2024: चुनाव आयोग ने बदली UP, केरल और पंजाब में उपचुनाव की तारीख
UP By Election 2024: चुनाव आयोग ने बदली UP, केरल और पंजाब में उपचुनाव की तारीख
Nimrat-Abhishek का नाम जुड़ने से भड़कीं Simi Garewal, जूनियर बच्चन के बचाव में कही ये बात
Nimrat-Abhishek का नाम जुड़ने से भड़कीं Simi Garewal, जूनियर बच्चन के बचाव में कही ये बात
AUS vs PAK 1st ODI Highlights: कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई रोमांचक जीत, रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की हार से शुरुआत
कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई रोमांचक जीत, रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की हार से शुरुआत
Reliance Jio ला सकता है 2025 में भारत का सबसे बड़ा IPO, रिपोर्ट का दावा
Reliance Jio ला सकता है 2025 में भारत का सबसे बड़ा IPO, रिपोर्ट का दावा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह
रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह
अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 
अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ
Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा
शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा
Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स
ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE