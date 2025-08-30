क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video

Nitish Rana Fight Digvesh Rathi Video: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के ऐमिनिटेर मैच में नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच लड़ाई देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का ऐलिमिनेटर मुकाबला वेस्ट दिल्ली लॉयंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला गया था. इस मैच में दिल्ली लॉयंस के कप्तान नितीश राणा का बल्ला खूब गरजा और उन्होंने विस्फोटक शतक भी ठोक दिया. लेकिन इस मैच में सबसे रोमांचक बात ये थी कि राणा और विपक्षी टीम के स्पिनर दिग्वेश राठी एक दूसरे से भिड़ गए. बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि सभी खिलाड़ियों और अंपायर्स को बीच-बचाव करना पड़ा. उसके बाद फिर खिलाड़ियों के बीच कहासुनी देखने को मिली थी. अब उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

आपस में भिड़ें राणा-राठी

साउथ दिल्ली ने वेस्ट दिल्ली को 20 ओवरों में 202 रनों का लक्ष्य दिया था. इसका पीछा करने उतरी नितीश राणा की टीम विस्फोटक शुरुआत दी थी. लेकिन इस दौरान जब नितीश राणा बैटिंग कर रहे थे, तभी दिग्वेश राठी बॉलिंग के लिए आते हैं. पहले राणा उन्हें एक चौका और एक छक्का लगाते हैं.

उसके बाद राणा दो गेंदें डॉट कर जाते हैं. फिर आखिरी गेंद पर राठी एक्शन लेते हैं, लेकिन गेंद नहीं फेंकते. उसके बाद राणा इसका बदला लेते हैं और अगली बार राणा पीछे हट जाते हैं. फिर अगली ही गेंद पर राणा रिवरस्विप लगाते हुए छक्का लगा देते हैं, जिसके बाद वो राठी की ओर देखते हुए उनका सिग्रनेचर स्टाइल करते हैं. तभी राठी भी कुछ बोल देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट की भी नौबत आ जाती है.

हालांकि इस लड़ाई के बाद मैच आगे बढ़ता है. तभी राणा का साथ क्रिस यादव दे रहे होते हैं. हलांकि अंत में क्रिस आउट हो जाते हैं, जिसके बाद विपक्षी टीम क्रिस के ऊपर चढ़ने लगती है. लेकिन राणा पूरी विपक्षी टीम को संभाल लेते हैं. हालांकि अब दोनों लड़ाईयों की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. राठी ने इस मैच में 2 ओवर फेंके और उन्होंने 39 रन दे दिए, जिसके बाद उन्हों दोबारा बॉलिंग का मौका नहीं मिला था.

राणा ने खेली 134 रनों की पारी

नितीश राणा ने 202 रनों का पीछा करते हुए शुरुआत से ही विस्फोटक बैटिंग चालू कर दी थी. उन्होंने महज 42 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया था. लेकिन राणा इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने 55 गेंदों में 8 चौके और 15 छक्कों की मदद से नाबाद 134 रन बनाए. हालांकि राणा मैच को एकतरफा जिता गए. इस तरह दिल्ली लॉयंस ने 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया.

