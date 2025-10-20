Cricketers on Diwali: विराट कोहली से लेकर स्मृति मंधाना तक, ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने भी इस तरह दी दीवाली की शुभकामनाएं

रजनीकांत की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, शिल्पा शेट्टी ने बनाई खूबसूरत रंगोली; कुछ इस तरह दिवाली मना रहे सेलेब्स
Cricketers on Diwali: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से लेकर महिला टीम के खिलाड़ी तक. इतना ही नहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी दीवाली की बधाईयां दी है.
आज पूरे भारत में दीवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है. इस खुशी के मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्त और पड़ोसियों को बधाई और उपहार देते हैं. इस मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से लेकर महिला टीम के खिलाड़ी तक. इतना ही नहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी दीवाली की बधाईयां दी है. विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल और स्मृति मंधाना ने दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे विश किया है.
भारतीय खिलाड़ियों ने इस तरह दी बधाईयां
शुभमन गिल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज समेत अन्य खिलाड़ियों ने दीवाली की शुभकामनाएं दी है. ये सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से अपने नाम किया है और 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है.
बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी बधाई
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बोर्डों ने दीवाली की बधाईयां दी है. दोनों ही क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि विशिंग यू ए वैरी हैप्पी दीवाली. वहीं बीसीसीआई ने लिखा कि यहां सभी को शानदार दिवाली की शुभकामनाएं. स्टार स्पोर्ट्स ने भी दीवाली की एख वीडियो शेयर करते हुए शुभकामनाएं दी है.
इरफान पठान ने बधाई देते हुए लिखा, यह दिवाली आपके जीवन को शांति, समृद्धि और अनंत खुशियों से रोशन करे. सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.
Diwali just got brighter! 🤩🪔— Star Sports (@StarSportsIndia) October 20, 2025
Team India stars ft. #ViratKohli, #KLRahul, #SmritiMandhana & more wish everyone a joyous and safe Diwali! ✨ pic.twitter.com/73AjxTn8nr
Here’s wishing everyone a sparkling Diwali 🪔✨#TeamIndia pic.twitter.com/xxhetQvHMm— BCCI (@BCCI) October 20, 2025
May this Diwali light up your life with peace, prosperity, and endless happiness. Wishing everyone a very happy Diwali.— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 20, 2025
May this Diwali light up your life with peace, prosperity, and endless happiness. Wishing everyone a very happy Diwali.— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 20, 2025
