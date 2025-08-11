'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज

Jasprit Bumrah Workload: पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर बीसीसीआई पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि मैं एमआई के मालिक को मना लेता.

भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर थी. टीम इंडिया ने सीरीज को 2-2 से ड्रॉ पर खत्म करवाई है. लेकिन इस सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने केवल तीन ही मुकाबले खेले हैं. बुमराह ने अपने वर्कलोड के चक्कर में ऐसा फैसला लिया था. वहीं अब पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर बीसीसीआई पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी को मना लेता और उन्हें आईपीएल में कम मैच खिलवाता. यहां जानिए उन्होंने आगे क्या कहा है.

मैं एमआई के मालिक को मना लेता- पूर्व दिग्गज

भारत के पूर्व दिग्गज दिलीप वेंगसरकर ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर बीसीसीआई पर तंज कसा है. वेंगसरकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के महत्व और उनकी नाजुक पीठ को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई चयनकर्ताओं और भारतीय टीम मैनेजमेंट को जसप्रीत बुमराह को आईपीएल 2025 मिस करने के लिए कहना चाहिए था. ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारे पास इस प्रतिष्ठित सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट और तरोताजा बुमराह हों."

उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं भारत का मुख्य चयनकर्ता होता, तो मैं मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी और बुमराह को आश्वस्त करता कि इंग्लैंड सीरीज के लिए बुमराह का आईपीएल छोड़ना महत्वपूर्ण है. वो आईपीएल में थोड़े मैच खेल सकते थे. मुझे यकीन है कि वो ऐसा करने के लिए सहमत हो जाते. आईपीएल में बनाए गए रन और विकेट किसे याद हैं? लेकिन लोगों को इस सीरीज में मोहम्मद सिराज का शानदार प्रदर्शन, शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी और वाशिंगटन सुंदर का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन याद रहेगा."

वेंगसरकर ने कहा, "यह सदियों से चली आ रही सीरीज थी और मैं चाहता हूं कि बुमराह लगभग सभी टेस्ट के लिए उपलब्ध होते. अगर ऐसा होता तो हम सीरीज जीत सकते थे. कभी-कभी मैच मिस करने के लिए आप बुमराह को दोषी नहीं ठहरा सकते. हमें याद रखना चाहिए कि बुमराह की पीठ की सर्जरी हुई है. उनकी पीठ कमजोर है और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए. आप देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकते. उन्होंने जब भी भारत के लिए खेला है, तो उन्होंने अपना सब कुछ दिया है. मुझे उम्मीद है कि वो पर्याप्त आराम के बाद और पूरी तरह से फिट होने पर भारत लौटेंगे."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.