IPL 2026: क्या एक ही गेंद पर 2 बार आउट हुए DC के नीतीश राणा? अंपायर के फैसले पर मचा बवाल

आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली. लेकिन मैच के नतीजे से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है दिल्ली के बल्लेबाज नीतीश राणा का विवादित विकेट.

आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है, लेकिन 5 मई 2026 की शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो हुआ, उसने खेल के नतीजों से ज्यादा क्रिकेट के नियमों पर बहस छेड़ दी है. मौका था टूर्नामेंट के 48वें मुकाबले का, जहां आमने-सामने थीं मेजबान दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK).

मुकाबला बेहद कड़ा था और अंत में जीत चेन्नई के पाले में गई, लेकिन सोशल मीडिया पर मैच के स्कोरकार्ड से ज्यादा चर्चा दिल्ली के बल्लेबाज नीतीश राणा के उस विवादित विकेट की हो रही है, जिसने फैंस को दो गुटों में बांट दिया है.

मैदान पर क्या हुआ?

यह घटना दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 10वें ओवर की है. अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश राणा ने एक तेज तर्रार शॉट बैकवर्ड स्क्वॉयर लेग की दिशा में खेला. वहां तैनात फील्डर कार्तिक शर्मा ने डाइव लगाते हुए एक शानदार और क्लीन कैच लपका. अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली हवा में उठा दी और नीतीश राणा बिना किसी विरोध के पवेलियन की ओर चल दिए. मैदान पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस विकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हंगामा खड़ा हो गया.

आउट या नॉट आउट?

वीडियो के सामने आते ही फैंस ने इसे बारीकी से देखना शुरू किया और दो अलग-अलग दावे सामने आने लगे. प्रशंसकों के एक वर्ग का कहना था कि नीतीश राणा के शॉट खेलने से ठीक पहले विकेटकीपर सैमसन के दस्ताने स्टंप्स से छुए थे और गिल्लियां गिर गई थीं. तर्क दिया गया कि अगर गेंद फेंकने के दौरान या शॉट खेलने से पहले ही विकेट बिखर जाए, तो उसे 'डेड बॉल' घोषित किया जाना चाहिए था.

वहीं, दूसरे पक्ष का कहना था कि स्टंप्स पर विकेटकीपर का हाथ लगा ही नहीं था. उनके मुताबिक, तेज हवाओं के कारण गिल्लियां अपने आप गिरी थीं. ऐसे में फील्डर द्वारा पकड़ा गया कैच पूरी तरह वैध था.

🚨 BIG CONTROVERSY ON NITISH RANA WICKET 🚨



- According to the rules, if the wicket is broken by the wicketkeeper’s hand while the bowler is delivering the ball, and then the batter gets out, it should not be given out it should be considered not out.



- But today, during CSK vs… pic.twitter.com/6z8gOesOpU — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) May 5, 2026

वीडियो का सच और तकनीकी विश्लेषण

जब इस वायरल वीडियो को सुपर स्लो-मोशन और अलग-अलग एंगल से जांचा गया, तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई. वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि संजू सैमसन के ग्लव्स और स्टंप्स के बीच पर्याप्त दूरी थी. गिल्लियां गिरने का कारण मानवीय नहीं, बल्कि प्राकृतिक था. उस समय मैदान पर हवा का झोंका काफी तेज था, जिससे वाइब्रेशन हुआ और गिल्लियां अपनी जगह से हटकर नीचे गिर गईं.

क्या कहता है क्रिकेट का नियम?

क्रिकेट के नियमों की संरक्षक संस्था MCC के नियम इस स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट हैं. नियम 20.4.2.10 और डेड बॉल से जुड़े प्रावधानों के अनुसार, यदि गिल्लियां किसी बाहरी कारण जैसे तेज हवा, कंपन या जानवर, से गिरती हैं और इसमें विकेटकीपर या किसी खिलाड़ी का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, तो खेल जारी रहता है.

अगर बल्लेबाज शॉट खेलता है और गेंद फील्डर के पास जाती है, तो उसे आउट माना जाएगा. डेड बॉल तभी दी जाती है जब गिल्लियां गिरने से बल्लेबाज का ध्यान भटका हो या अंपायर को लगे कि खेल की निरंतरता टूट गई है. नीतीश राणा के मामले में, गिल्लियां गिरने से उनके शॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और कैच पूरी तरह क्लीन था. यही वजह थी कि मैदानी अंपायरों और थर्ड अंपायर ने इसे वैध विकेट माना.

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी-कभी तकनीक के दौर में भी मानवीय नजरिया हावी हो जाता है. भले ही सोशल मीडिया पर बहस जारी रहे, लेकिन क्रिकेट के नियम और वीडियो साक्ष्य यही पुख्ता करते हैं कि नीतीश राणा का विकेट पूरी तरह लीगल था और इसमें किसी भी तरह की अंपायरिंग की चूक नहीं थी.