रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 17 साल के बाद चेपॉक स्टेडियम में हराया. इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा के बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे. एमएस धोनी जब बल्लेबाजी करने आए.

तब तक मैच चेन्नई की पहुंच से काफी दूर चल गया था. लेकिन इन सबके बीच आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने ऐसा काम कर दिया कि फैंस उनको सोशल मीडिया पर दूसरा गौतम गंभीर बता रहे हैं. दरअसल धोनी के क्रीज पर आने पर रजत ने एकदम आक्रामक फील्डिंग लगा दी थी.

सीएसके और आरसीबी के मैच में जब महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे तो रजत पाटीदार ने शॉर्ट लेग और स्लिप पर एक फील्डर लगा दिया. जिसकी तस्वीरें फैंस साझा कर रहे हैं. जिसपर धोनी ने लियाम लिविंगस्टोन के खिलाफ गेंद को डिफेंस कर दिया.

Short leg to Dhoni 🤣🤣🤣 Patidar u forever will have a fan in me

इसी तरह की फील्डिंग आईपीएल में गौतम गंभीर भी महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ लगा चुके हैं. उस दौरान वो राइजिंग पुणे सुपरजायंट की टीम का हिस्सा हुआ करते थे.



This is the field set against Dhoni who has come 9th down. The last one who set such a field was Gambhir. A new villain is born. Rajat Patidar 😈 pic.twitter.com/XwcWq25E1V