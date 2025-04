चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है. लेकिन इसी बीच सीएसके के लिए एक अच्छी खुशखबरी सामने आई है. पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की स्क्वाड का हिस्सा रहे डेवाल्ड ब्रेविस को चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया है. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद CSK को मिडिल ऑर्डर में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज की कमी खल रही थी.

