Deodhar Trophy 2023 में गरज रहा Riyan Parag का बल्ला, 5 दिन के भीतर दूसरा शतक जड़ टीम को दिलाई शानदार जीत

डीएनए हिंदी: मंगलवार को वेस्ट जोन के खिलाफ रियान पराग की नाबाद 102 रनों की पारी की बदौलत ईस्ट जोन ने देवधर ट्ऱॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. रियान पराग का 5 दिनों के भीतर यह दूसरा शतक है. उन्होंने मंगलवार को पुडुचेरी में खेले गए देवधर ट्रॉफी 2023 के 14वें मुकाबले में वेस्ट जोन के खिलाफ 68 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट जोन ने 7 विकेट गंवाकर 50 ओवर में 319 रन बनाए. 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने ऊतरी वेस्ट जोन की टीम 162 रन पर ही ढेर हो गई. इस तरह 157 रन से मुकाबला जीतकर ईस्ट जोन ने फाइनल में जगह पक्की कर ली.

इससे पहले ईस्ट जोन की शुरुआत धमाकेदार रही और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाते हुए पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े. विराट सिंह ने उतकर्ष सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की और टीम को 100 के पार पहुंचाया. 52 गेंदों में उत्कर्ष सिंह 50 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद तीन विकेट लगातार गिर गए और ईस्ट जोन ने 157 के स्कोर पर आधी टीम गंवा दिए. इसके बाद रियान पराग ने मोर्चा संभाला और विकेट कीपर बल्लेबाज कुशाग्र के साथ 150 रन की साझेदारी की.

Two hundreds in five days for Riyan Parag! 💯💗 pic.twitter.com/mVgEFs5nDI