Deepti Sharma: बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

Deepti Sharma: दीप्ति शर्मा ने भारत बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 में 150 विकेट पूरे कर इतिहास रच दिया. वह टी20 इंटरनेशनल में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं.

Deepti Sharma: भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले में भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने वापसी करते हुए ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो इससे पहले भारत का कोई भी महिला या पुरुष खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में नहीं कर सका था.

एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया

दरअसल, भारत बनाम श्रीलंका महिला टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक बन गया. इस मैच में दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दूसरे टी20 मुकाबले में फिटनेस कारणों से प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने वाली दीप्ति ने इस मैच के जरिए जोरदार वापसी की और साबित कर दिया कि वह क्यों टीम इंडिया की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल हैं.

बुमराह, भुवनेश्वर अर्शदीप जैसे दिग्गज गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ दिया

बताते चलें, दीप्ति शर्मा ने अपने चार ओवर के स्पेल में बेहद कसी हुई गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च किए और 3 अहम विकेट हासिल किए. इसी प्रदर्शन के साथ दीप्ति ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए. खास बात यह रही कि वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गईं. भारतीय क्रिकेट में अब तक न तो कोई पुरुष खिलाड़ी और न ही कोई महिला खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट तक पहुंच पाई थी. इस रिकॉर्ड के साथ दीप्ति शर्मा ने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह जैसे दिग्गज गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ दिया. महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति अब ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट के बाद 150 विकेट पूरे करने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं.

टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन सकती हैं

इतना ही नहीं, दीप्ति शर्मा अब सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मेगन शुट्ट की बराबरी पर भी पहुंच गई हैं. दोनों खिलाड़ियों के नाम अब टी20 इंटरनेशनल में 151-151 विकेट दर्ज हैं. मेगन शुट्ट ने यह आंकड़ा 123 मैचों में हासिल किया है, जबकि दीप्ति ने 131 मैचों में यह मुकाम छुआ है. सीरीज का चौथा मुकाबला दीप्ति के लिए और भी खास हो सकता है. अगर वह इसमें विकेट लेने में कामयाब रहती हैं, तो वह मेगन शुट्ट को पीछे छोड़कर महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन सकती हैं. दीप्ति का यह प्रदर्शन भारतीय महिला क्रिकेट के बढ़ते कद और उसकी मजबूती को साफ तौर पर दिखाता है.

