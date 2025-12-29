FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

BPSC की परीक्षा स्थगित | बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा स्थगित

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे विराट कोहली, DDCA ने किया कन्फर्म; आप भी नोट करलें तारीख

Virat Kohli in Vijay Hazare Trophy 2026: विराट कोहली एक और विजय हजारे ट्रॉफी में मैच खेलेंगे. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली इस बात की पुष्टि की है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 29, 2025, 05:57 PM IST

विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे विराट कोहली, DDCA ने किया कन्फर्म; आप भी नोट करलें तारीख

virat kohli 

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में दिल्ली टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में दो मुकाबले खेले थे. विराट ने पहले मैच में 131 और दूसरे में 77 रनों की शानदार पारी खेली थी. लेकिन अब एक और खबर आई है कि विराट कोहली एक और विजय हजारे ट्रॉफी में मैच खेलेंगे. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार को बताया कि विराट कोहली 6 जनवरी को बेंगलुरु स्थित सीओई में रेलवे के खिलाफ दिल्ली का विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे.

बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैचों में भाग लेना अनिवार्य किया था. कोहली हालांकि इस महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला की तैयारी के लिए तीसरा मैच भी खेलना चाहते हैं. डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने पीटीआई को बताया, फिलहाल वो खेल रहे हैं. विराट ने तीन मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी है.

उन्होंने इस दौरान लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी कायम किया. कोहली ने 330वीं पारी में इस मुकाम को हासिल कर दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. तेंदुलकर ने 391 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम आठ जनवरी तक वडोदरा में पहुंचेगी लेकिन कोहली अभ्यास के लिए एक दिन पहले यहां पहुंच सकते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी को इसी मैदान पर शुरू होगी.

आपको बता दें कि विराट कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद संन्यास ले लिया था, उसके बाद 2025 मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. विराट अब वनडे और आईपीएल खेलते हुए नजर आते हैं. ऐसे में उनका घरेलू क्रिकेट खेलना इसलिए खास बन गया है. 

