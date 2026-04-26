DC vs RCB Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाज करेंगे कुटाई? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs RCB Pitch Report: आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में 27 अप्रैल को खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में 27 अप्रैल को खेला जाएगा. दिल्ली की टीम ने इस मैदान पर 264 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था. पंजाब ने 265 रन बनाकर मैच जीत लिया था. वहीं आरसीबी अपना पिछला मैच जीतकर आ रहा है और टीम ने भी 200 प्लस टारगेट चेज किया है. दिल्ली में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को फिर मिल सकता है. आइए जानते हैं कि पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे साथ मिलेगा.

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है. इस पिच पर काफी उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और मैदान छोटा होने के कारण खूब चौके-छक्के भी लगते हुए देखे गए हैं. हालांकि यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है.

DC vs RCB हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान आरसीबी ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली ने 13 मैच जीते हैं. आंकड़ों को हिसाब से आरसीबी का पलड़ा दिल्ली पर भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

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