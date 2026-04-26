FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, मांगा सबकी सुख-समृद्धि का आशीर्वाद 

मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, मांगा सबकी सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

CM मोहन यादव का विपक्ष पर वार, बोले- 'कांग्रेस का अन्याय देश कभी नहीं भूलेगा'

CM मोहन यादव का विपक्ष पर वार, बोले- 'कांग्रेस का अन्याय देश कभी नहीं भूलेगा'

पति ने पत्नी से गुजारा भत्ता लेने के लिए लगाई अर्जी, कोर्ट के फैसले ने उड़ा दिए होश! जानिए पूरा मामला

पति ने पत्नी से गुजारा भत्ता लेने के लिए लगाई अर्जी, कोर्ट के फैसले ने उड़ा दिए होश! जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज, केएल राहुल बने पहले खिलाड़ी

IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज, केएल राहुल बने पहले खिलाड़ी

इस साल की सबसे बड़ी डील! 221 करोड़ में बिका समुद्र किनारे बना आलीशान बंगला, जानिए कौन है नया मालिक 

इस साल की सबसे बड़ी डील! 221 करोड़ में बिका समुद्र किनारे बना आलीशान बंगला, जानिए कौन है नया मालिक

Train Ticket Booking: ट्रेन का कौन सा टिकट सबसे जल्दी होता है कन्फर्म? RAC, GNWL, RLWL या TQWL- जानें नियम

Train Ticket Booking: ट्रेन का कौन सा टिकट सबसे जल्दी होता है कन्फर्म? RAC, GNWL, RLWL या TQWL- जानें नियम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

DC vs RCB Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाज करेंगे कुटाई? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs RCB Pitch Report: आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में 27 अप्रैल को खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 26, 2026, 04:15 PM IST

DC vs RCB Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाज करेंगे कुटाई? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs RCB Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में 27 अप्रैल को खेला जाएगा. दिल्ली की टीम ने इस मैदान पर 264 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था. पंजाब ने 265 रन बनाकर मैच जीत लिया था. वहीं आरसीबी अपना पिछला मैच जीतकर आ रहा है और टीम ने भी 200 प्लस टारगेट चेज किया है. दिल्ली में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को फिर मिल सकता है. आइए जानते हैं कि पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे साथ मिलेगा. 

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है. इस पिच पर काफी उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और मैदान छोटा होने के कारण खूब चौके-छक्के भी लगते हुए देखे गए हैं. हालांकि यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है.

DC vs RCB हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान आरसीबी ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली ने 13 मैच जीते हैं. आंकड़ों को हिसाब से आरसीबी का पलड़ा दिल्ली पर भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज, केएल राहुल बने पहले खिलाड़ी
IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज, केएल राहुल बने पहले खिलाड़ी
इस साल की सबसे बड़ी डील! 221 करोड़ में बिका समुद्र किनारे बना आलीशान बंगला, जानिए कौन है नया मालिक 
इस साल की सबसे बड़ी डील! 221 करोड़ में बिका समुद्र किनारे बना आलीशान बंगला, जानिए कौन है नया मालिक
Train Ticket Booking: ट्रेन का कौन सा टिकट सबसे जल्दी होता है कन्फर्म? RAC, GNWL, RLWL या TQWL- जानें नियम
Train Ticket Booking: ट्रेन का कौन सा टिकट सबसे जल्दी होता है कन्फर्म? RAC, GNWL, RLWL या TQWL- जानें नियम
सिर्फ 4 घंटे में दिल्ली से पटना! इस ट्रेन से मुमकिन होगा ये सफर, जानें कब से हो सकती है शुरू
सिर्फ 4 घंटे में दिल्ली से पटना! इस ट्रेन से मुमकिन होगा ये सफर, जानें कब से हो सकती है शुरू
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1
1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1
MORE
Advertisement
धर्म
Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
MORE
Advertisement