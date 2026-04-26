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'नए स्कोरिंग ट्रेंड से तालमेल बैठाने के लिए खिलाड़ियों को...' RCB के मेंटर दिनेश कार्तिक ने दिया बड़ा बयान

Dinesh Karthik Statement: आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक ने नए स्कोरिंग ट्रेंड को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि खिलाड़ियों को स्कोरिंग ट्रेंड से तालमेल के लिए उसमें ढलना होगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 26, 2026, 08:52 PM IST

'नए स्कोरिंग ट्रेंड से तालमेल बैठाने के लिए खिलाड़ियों को...' RCB के मेंटर दिनेश कार्तिक ने दिया बड़ा बयान

Dinesh Karthik Statement

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आईपीएल 2026 का 38वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है. दिल्ली ने पिछली मैच में 264 रन बोर्ड पर लगाए थे, लेकिन पंजाब ने इस विशाल लक्ष्य को भी चेज कर दिया था. वहीं दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक ने नए स्कोरिंग ट्रेंड को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि खिलाड़ियों को स्कोरिंग ट्रेंड से तालमेल के लिए उसमें ढलना होगा. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

डीसी मैच से पहले कार्तिक का बड़ा बयान

आरसीबी मेंटर दिनेश कार्तिक ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ये जाहिर तौर पर एक चुनौती है. बल्लेबाजी के लिहाज से आप अधिक आक्रामक होने की कोशिश करते हैं और गेंदबाजी में आप जितना हो सके बचाव करने की कोशिश करते हैं. खेल लगातार अपने स्तर को ऊपर उठा रहा है और खिलाड़ियों को इसके साथ तालमेल बैठाने के लिए खुद को नए सिरे से ढालना होगा."

उन्होंने आगे कहा, "हर टीम दूसरी टीम को जीतने के लिए कुछ खास करने पर मजबूर कर रही है. प्रतिद्वंद्विता और स्तर के मामले में आप यही तो चाहते हैं. आईपीएल इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और कई मायनों में ये इस बात का एक उदाहरण है कि क्रिकेट और यहां तक ​​कि खेल को कैसे खेला जाना चाहिए. ऐसा लगता है जैसे 220 का स्कोर अब पहले के 180 जैसा हो गया है. गेंदबाजों के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि पिच सपाट हैं और बल्लेबाजों ने अपने शॉट की रेंज और ताकत को काफी बढ़ा लिया है. एक टीम के तौर पर आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा और शायद अधिक विविधता के साथ लगातार खुद को बेहतर बनाना होगा."

विराट को लेकर क्या बोले कार्तिक?

कार्तिक ने विराट कोहली को लेकर कहा, "वो हर साल पीछे मुड़कर देखते हैं. अपने खेल का आकलन करते हैं और एक योजना के साथ वापस आते हैं, जिस तरह से वो अभ्यास करते है वो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक सीख है. खेल की गति के साथ तालमेल बैठाते हुए भी मैच जिताने वाले प्रदर्शन करना वाकई कमाल की बात है."

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