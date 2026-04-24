DC vs PBKS Pitch Report: गेंदबाजों की लगेगी क्लास या बल्लेबाज होंगे फ्लॉप? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs PBKS Pitch Report: आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. पंजाब किंग्स अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और 6 मैचों में 5 जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश की चपेट में आ गया था. वहीं दिल्ली की टीम 6 मैचों में से 3 जीती है. लेकिन अब पंजाब को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा सकता है, क्योंकि दिल्ली को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. इस मैच में पिच अहम भुमिका निभा सकती है. आइए जानते हैं कि इस मैच में दिल्ली की पिच गेंदबाजों का साथ देगी या बल्लेबाजों की मौज होगी.

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है. इस पिच पर काफी उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और मैदान छोटा होने के कारण खूब चौके-छक्के भी लगते हुए देखे गए हैं. हालांकि यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है.

DC vs PBKS हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दिल्ली ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं पंजाब ने भी 17 मैच जीते हैं. हालांकि एक मैच बेनतीजा रहा है. आईपीएल में दोनों टीमें के बीच अब तक कड़ी टक्कर देखने को मिली है. इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

पंजाब- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

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