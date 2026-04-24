FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • TRENDING
केजरीवाल को बड़ा झटका! राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में शामिल हुए, फिर भी नहीं जाएगी सांसदी, जानिए क्यों

केजरीवाल को बड़ा झटका! राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में शामिल हुए, फिर भी नहीं जाएगी सांसदी, जानिए क्यों

DC vs PBKS Pitch Report: गेंदबाजों की लगेगी क्लास या बल्लेबाज होंगे फ्लॉप? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs PBKS Pitch Report: गेंदबाजों की लगेगी क्लास या बल्लेबाज होंगे फ्लॉप? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत

बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम

नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार

क्या आपको पता है कि सबसे हेल्दी फल कौन सा होता है? 99% लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब

क्या आपको पता है कि सबसे हेल्दी फल कौन सा होता है? 99% लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

DC vs PBKS Pitch Report: गेंदबाजों की लगेगी क्लास या बल्लेबाज होंगे फ्लॉप? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs PBKS Pitch Report: आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 24, 2026, 03:42 PM IST

DC vs PBKS Pitch Report: गेंदबाजों की लगेगी क्लास या बल्लेबाज होंगे फ्लॉप? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs PBKS Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. पंजाब किंग्स अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और 6 मैचों में 5 जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश की चपेट में आ गया था. वहीं दिल्ली की टीम 6 मैचों में से 3 जीती है. लेकिन अब पंजाब को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा सकता है, क्योंकि दिल्ली को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. इस मैच में पिच अहम भुमिका निभा सकती है. आइए जानते हैं कि इस मैच में दिल्ली की पिच गेंदबाजों का साथ देगी या बल्लेबाजों की मौज होगी. 

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है. इस पिच पर काफी उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और मैदान छोटा होने के कारण खूब चौके-छक्के भी लगते हुए देखे गए हैं. हालांकि यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. 

DC vs PBKS हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दिल्ली ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं पंजाब ने भी 17 मैच जीते हैं. हालांकि एक मैच बेनतीजा रहा है. आईपीएल में दोनों टीमें के बीच अब तक कड़ी टक्कर देखने को मिली है. इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

पंजाब- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार
क्या आपको पता है कि सबसे हेल्दी फल कौन सा होता है? 99% लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब
क्या आपको पता है कि सबसे हेल्दी फल कौन सा होता है? 99% लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब
04:18 मिनट का वो Romantic Song, जिसे 45Yr पहले अश्लील बताकर लता दीदी ने किया था मना; बाद में आशा भोसले ने बना दिया सुपरहिट
04:18 मिनट का वो Romantic Song, जिसे 45Yr पहले अश्लील बताकर लता दीदी ने किया था मना; बाद में आशा भोसले ने बना दिया सुपरहिट
केरल की लाइफलाइन नदी कौन-सी है? इसके ऊपर बना है एशिया का सबसे ऊंचा आर्च डैम
केरल की लाइफलाइन नदी कौन-सी है? इसके ऊपर बना है एशिया का सबसे ऊंचा आर्च डैम
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami Ki Katha: आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
Horoscope 23 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Badrinath Temple: कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
MORE
Advertisement