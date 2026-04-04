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Hardik Pandya Injury: DC के खिलाफ मैच से पहले बिगड़ी हार्दिक पांड्या की तबियत, सूर्यकुमार यादव ने किया खुलासा

Hardik Pandya Injury: मुंबई के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि टॉस के दौरान हार्दिक पांड्या नजर नहीं आए हैं. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने टॉस किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 04, 2026, 03:44 PM IST

Hardik Pandya Injury: DC के खिलाफ मैच से पहले बिगड़ी हार्दिक पांड्या की तबियत, सूर्यकुमार यादव ने किया खुलासा

Hardik Pandya Injury

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आईपीएल 2026 का पहला डबल हेडर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि टॉस के दौरान हार्दिक पांड्या नजर नहीं आए हैं. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने टॉस किया है, लेकिन सर्या टॉस हार गए. इस दौरान सूर्या ने हार्दिक को लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि वो इस मैच में क्यों नहीं खेल रहे हैं. आइए जानते हैं कि सूर्या ने एमआई कप्तान को लेकर क्या कहा है. 

मैच से पहले बिगड़ी हार्दिक की तबियत

टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने हार्दिक पांड्या को लेकर कहा, "वो ठीक नहीं है. उनकी तबियक अच्छी नहीं है. इसलिए वो आज के खेल के लिए फिट नहीं था, तो बस आज ही उसकी जगह पर आ रहा हूं." सूर्या ने हार्दिक की तबियक को लेकर अपडेट दे दिया है. लेकिन ये पुष्टि नहीं की है कि वो सिर्फ दिल्ली के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं या और भी मैच मिस करेंगे. हालांकि एमआई के अगले मैच से पहले हार्दिक की फिटनेस पर अधिकारिक पुष्टि हो सकती है. 

हार्दिक की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कप्तान बने सूर्यकुमार यादव ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कई बदलाव किए हैं. डीसी मैच में हार्दिक की जगह दीपक चाहर को मौका दिया गया है. इसके अलावा भी सूर्या ने कई बदलाव किए हैं. ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉर्बिन बॉश और अल्लाह गजनफार की जगह मिचेल सेंटनर को मौका दिया है. एमआई की प्लेइंग इलेवन में 10 खिलाड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो खूब चौके-छक्के लगा सकते हैं. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

एमआई- रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह.

एमआई इम्पैक्ट प्लेयर- मयंक मारकंडे, रॉबिन मिंज, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार.

डीसी- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

डीसी इम्पैक्ट प्लेयर- आशुतोष शर्मा, औकिब नबी डार, समीर रिज़वी, दुशमंथा चमीरा और करुण नायर.

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