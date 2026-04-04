Sameer Rizvi: शतक से चूके समीर रिजवी, बैक टू बैक फिफ्टी से जीता फैंस का दिल; अपने नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड

Sameer Rizvi: दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज समीर रिजवी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दमदार पारी खेली है और अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी किए हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज समीर रिजवी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दमदार पारी खेली है. हालांकि समीर अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी विस्फोटक बैटिंग से टीम को जीत दिला दी है. एमआई से पहले समीर ने लखनऊ के खिलाफ 70 प्लस स्कोर किया था और टीम को हारा हुआ मैच जिताया था. इतना ही नहीं समीर ने अर्धशतकों की हैट्रिक लगा दी है. आइए जानते हैं कि समीर ने इस पारी के बाद कितने रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

अपने शतक से चूके समीर रिजवी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ समीर रिजवी ने 51 गेंदों में 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 90 रनों की तूफानी पारी खेली है. भले ही समीर अपने पहले आईपीएल शतक से चूक गए हैं, लेकिन उन्होंने लाखों फैंस के दिल जीत लिए हैं. आईपीएल में समीर ने लगातार तीसरा अर्धशतक ठोका है, जो आईपीएल 2025 और 2026 में आए हैं. इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ समीर ने 70 रनों की नाबाद पारी खेली थी और टीम को जी दिलाई थी.

समीर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ समीर रिजवी ने तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. इससे पहले 2013 में वीरेंद्र सहवाग ने नाबाद 95 रन बनाए थे और साल 2018 में जेसन रॉय ने नाबाद 91 रन के बनाए थे. वहीं अब समीर रिजवी ने 90 रन बनाकर तीसरे स्थान हासिल कर लिया है.

आईपीएल में किसी इम्पैक्ट खिलाड़ी द्वारा सबसे बड़ा स्कोर

108* - साई सुदर्शन बनाम डीसी, दिल्ली, 2025

107* - जोस बटलर बनाम केकेआर, कोलकाता, 2024

90 - समीर रिजवी बनाम एमआई, दिल्ली, 2026*

89 - करुण नायर बनाम एमआई, दिल्ली, 2025

समीर रिजवी के आईपीएल में आखिरी 3 स्कोर

58* (25) बनाम पीबीकेएस

70* (47) बनाम एलएसजी

90 (51) बनाम एमआई

Sameer Rizvi has shown his class on a pitch where every batsman struggle to score a good strike rate even Indian senior batsman struggled.



India has so many talented players for the middle order but Sameer Rizvi is different from these . pic.twitter.com/AVSADEhK0Q — Dilkesh (@Dilkesh1807) April 4, 2026

🚨 BIG BLUNDER FROM CSK



> CSK bought Sameer Rizvi in 2024 for 8.40 CR

> Played him mostly at No.6

> Didn't give him chances

> Released him in 2025

> Delhi Capitals bought him for just ₹95 lakh

> Backed him at No. 4 and now he’s winning matches for them

pic.twitter.com/bjZBi0KipG — Tejash (@Tejashyyyyy) April 4, 2026

- Before DC Batting: Rohit Sharma is Orange Cap holder



- After DC Batting: Sameer Rizvi is Orange Cap Holder



IPL IS REALLY UNPREDICTABLE & CRAZY 🔥



pic.twitter.com/E3yWvQMOIn — Sam (@Cricsam01) April 4, 2026

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