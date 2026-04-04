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DC vs MI Highlights: समीर रिजवी के तूफान में उड़ी मुंबई की टीम, दिल्ली ने एमआई को 6 विकेट से चटाई धूल

DC vs MI Highlights: आईपीएल 2026 का 8वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, जिसे दिल्ली ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 04, 2026, 07:13 PM IST

DC vs MI Highlights: समीर रिजवी के तूफान में उड़ी मुंबई की टीम, दिल्ली ने एमआई को 6 विकेट से चटाई धूल

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आईपीएल 2026 का 8वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, जिसे दिल्ली ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है. एमआई ने 163 रनों का टारगेट दिल्ली को दिया था, जिसकी पीछा करते हुए डीसी ने 18.1 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया है. इस मैच में समीर रिजवी ने तूफानी पारी खेली, लेकिन वो अपने शतक से चूक गए और 90 रनों पर पवेलियन लौट गए. इसके साथ ही समीर ने आईपीएल 2026 में बैक टू बैक अर्धशतक ठोक दिया है. 

दिल्ली ने एमआई को दी करारी शिकस्त

मुंबई ने दिल्ली को 163 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए डीसी ने 18.1 ओवरों में टारगेट को चेज कर दिया और लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. टीम के लिए समीर रिजवी ने 51 गेंदों में 7 छक्के और 7 चौकों की मदद से 90 रनों की तूफानी पारी खेली. हालांकि एमआई की टीम शुरुआत में मैच में आगे चल रही थी, लेकिन समीर ने अपनी बल्लेबाजी से मैच के एकतरफा कर दिया. एमआई से पहले समीर ने एलएसजी के खिलाफ 70 प्लस रनों की पारी खेली थी. 

समीर रिजवी के अलावा पथुम निसांका ने 30 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. वहीं डेविड मिलर ने नाबाद 21 रन और ट्रिस्टन स्टब्स ने नाबाद 3 रनों की पारी खेली. हालांकि नीतीश राणा और केएल राहुल एक बार फिर फ्लॉप रहे. राहुल 1 और राणा शून्य पर आउट हो गए. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने 2 विकेट लिए हैं, जबकि लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल, विपराज निगम और टी नटराजन ने 1-1 विकेट लिया है. वहीं मुंबई इंडियंस के लिए दीपक चाहर, मिचेल सेंटनर और कार्बिन बॉश 1-1 विकेट लिया है. 

ऐसी रही मुंबई इंडियंस की पारी

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव ने 51 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रोहित शर्मा ने 35 रन बनाए. वहीं रियान रिकल्टन 9, तिलक वर्मा 0, शरफेन रदरफोर्ड 5, नमन धीर 28, मिचेल सेंटनर ने नाबाद 18 रन और कार्बिन बॉश ने नाबाद 11 रन बनाए हैं. 

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