DC vs KKR Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs KKR Pitch Report: आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली अपना पिछला मुकाबला हारकर आ रही है. लेकिन केकेआर ने दमदार कमबैक किया और लगातार तीन मैच जीते हैं. ऐसे में केकेआर अपनी जीत का सिलसिला कायम रखना चाहेगी. लेकिन दिल्ली को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. आइए जानते हैं कि दिल्ली की पिच रिपोर्ट कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसको मदद मिलने वाली है.

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस सीजन दिल्ली में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले हैं. इस मैदान पर खेले गए आखिरी 6 टी20 मैचों में से 5 बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. वहीं सिर्फ एक बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं.

DC vs KKR हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें केकेआर ने 19 मुकाबले जीते हैं, जबकि डीसी ने 15 मैच अपने नाम किए हैं. वहीं एक मैच बेनतीजा रहा है. आंकड़ों के हिसाब से कोलकाता का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

कोलकाता- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन ऐलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजरबानी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से