'उनकी मंशा में कमी...' डेविड मिलर के सपोर्ट में उतरा पूर्व भारतीय दिग्गज, कह डाली बड़ी बात

Sunil Gavaskar on David Miller: डीसी को जीटी के खिलाफ आखिरी दो गेंदों में 2 रन चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और दिल्ली ने मैच गंवा दिया.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने जीता हुआ मैच गंवा दिया है. डीसी को जीटी के खिलाफ आखिरी दो गेंदों में 2 रन चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और दिल्ली ने मैच गंवा दिया. इस मैच में डेविड मिलर ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी एक गलती से टीम को हार का सामना करना पड़ा है. मिलर ने तब एक रन लेने से मना कर दिया था, जब 2 रन चाहिए थे, लेकिन मिलर ने एक रन लेने से मना कर दिया और टीम को एक ही रन से हार का सामना करना पड़ा है. मैच के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने मिलर का सपोर्ट किया है और एक बड़ी बात कह डाली है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मिलर के सपोर्ट में आए पूर्व भारतीय दिग्गज

सुनील गावस्कर ने डेविड मिलर को लेकर जियोहॉटस्टार पर कहा, "डेविड मिलर बहुत अच्छा खेल रहा था और उसे खुद पर भरोसा था कि वो मैच फिनिश करेगा. उसकी मंशा में कमी नहीं निकाल सकते हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार धीमा बाउंसर डाला, जिसे वो नहीं खेल सका. दबाव के हालात में ऐसा हो जाता है. दबाव के हालात में मैच की स्थिति को लेकर चौकन्ना रहना काफी अहम है, जो भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 1986 में टाई रहे मैच में दिखाई थी."

गावस्कर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच में रवि शास्त्री के रन लेने को लेकर कहा, "इसी समय पर मैच के हालात को लेकर जागरूक रहना जरूरी है. मुझे इससे रवि शास्त्री का वो एक रन याद आता है, जो 1986 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने सही समय पर लेकर स्कोर बराबर कर दिया था."

ऐसा रहा आखिरी ओवर का ड्रामा

गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 210 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दिल्ली को 211 रन चाहिए थे. दिल्ली ने काफी दमदार शुरुआत की और केएल राहुल ने 92 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन राहुल के आउट होते ही मैच पलट गया. आखिरी दो गेंदों में दिल्ली को सिर्फ 2 रन चाहिए. फिर मिलर ने शॉर्ट खेली और उनके पास एक रन लेने का मौका था. सामने कुलदीप यादव थे, जो हल्कि-फुल्कि बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन मिलर ने एक रन लेने से मना कर दिया. फिर आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, तब मिलर डॉट हो गए और एक रन लेने की कोशिश की, लेकिन बटलर ने कुलदीप को आउट कर दिया. वहीं अगर मिलर एक रन ले लेते, तो मैच सुपर ओवर तक जा सकता है और मैच का नतीजा भी कुछ और हो सकता था.

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