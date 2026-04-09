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DC vs GT: जीत के बाद भी गुजरात को लगा तगड़ा झटका, BCCI ने शुभमन गिल पर ठोका जुर्माना

BCCI Fined on Shubman Gill: इस आईपीएल सीजन की जीत के बाद गुजरात को तगड़ा झटका लगा है. बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल पर जुर्माना ठोक दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 09, 2026, 03:41 PM IST

DC vs GT: जीत के बाद भी गुजरात को लगा तगड़ा झटका, BCCI ने शुभमन गिल पर ठोका जुर्माना

BCCI Fined on Shubman Gill

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आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, जिसे जीटी ने 1 रन से अपने नाम कर लिया है. इस मैच में रोमांच की सारी हदे भी हार होती हुई दिखी थीं. क्योंकि दिल्ली को आखिरी दो गेंदों में 2 रन चाहिए. लेकिन गुजरात ने डीसी को 2 रन नहीं बनाने दिए और एक रन से मुकाबले को अपने नाम कर लिया. इस आईपीएल सीजन की जीत के बाद गुजरात को तगड़ा झटका लगा है. बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल पर जुर्माना ठोक दिया है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है. 

बीसीसीआई ने गिल पर ठोका जुर्माना

दिल्ली के खिलाफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल समय रहते पूरे 20 ओवरों नहीं डलवा पाए. इसी वजह से बीसीसीआई ने उनपर स्लो ओवर रेट के तहत जुर्माना लगाया है. आईपीएल की आचार संहिता की धारा 2 . 22 के तहत जुर्माना लगा है. ये उनकी टीम का पहला अपराध था, जिसकी वजह से उनकी टीम पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा. 

आईपीएल ने एक रिलीज में कहा, "दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली के अरूण जेटली स्टेडियम में हुए आईपीएल 2026 के मैच नंबर 14 के दौरान गुजरात टाइटंस की धीमी ओवर रेट के लिए कप्तान शुभमन गिल पर जुर्माना लगाया गया है. इस आईपीएल की आचार संहिता की धारा 2.22 के तहत उनकी टीम का पहला अपराध था, जिसके लिए गिल पर 12 लाख रूपये जुर्माना लगाया गया है."

ऐसा रहा दिल्ली-गुजरात मैच

गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 210 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दिल्ली को 211 रन चाहिए थे. दिल्ली ने काफी दमदार शुरुआत की और केएल राहुल ने 92 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन राहुल के आउट होते ही मैच पलट गया. हालांकि डेविड मिलर रिटायर्ड हर्ट होकर दोबारा क्रीज पर उतरे थे. फिर मिलर ने सिराज के एक ओवर में 23 रन बनाकर दिल्ली की वापसी करवा दी. 

हालांकि आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए थे, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 गेंदों में 11 रन दे दिए और आखिरी दो गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए. फिर मिलर ने शॉर्ट खेली और उनके पास एक रन लेने का मौका था. सामने कुलदीप यादव थे, जो हल्कि-फुल्कि बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन मिलर ने एक रन लेने से मना कर दिया. फिर आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, तब मिलर डॉट हो गए और एक रन लेने की कोशिश की लेकिन बटलर ने कुलदीप को आउट कर दिया. इस तरह गुजरात ने हारा हुआ मैच जीत लिया था.  

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