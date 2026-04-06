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'IPL में खत्म हो रहे ऑलराउंडर...' GT के खिलाफ मैच से पहले DC दिग्गज गेंदबाज ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर दिया बड़ा बयान

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'IPL में खत्म हो रहे ऑलराउंडर...' GT के खिलाफ मैच से पहले DC दिग्गज गेंदबाज ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर दिया बड़ा बयान

DC Pacer on Impact Player Rule: दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज काइल जैमीसन ने प्रेस कॉन्प्रेंस की है, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बात की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 06, 2026, 11:40 PM IST

'IPL में खत्म हो रहे ऑलराउंडर...' GT के खिलाफ मैच से पहले DC दिग्गज गेंदबाज ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर दिया बड़ा बयान


DC Pacer on Impact Player Rule

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आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच बुधवार 8 अप्रैल को मुकाबला खेला जाएगा. इस आईपीएल में गुजरात ने अब तक अपने दोनों मुकाबले गंवाए हैं, जबकि दिल्ली ने अपने दोनों ही मैच जीते हैं. हालांकि इस मैच के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी कमर कस रहे हैं. इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज काइल जैमीसन ने प्रेस कॉन्प्रेंस की है, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

काइल जैमीसन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "निजी तौर पर मैं इस नियम का समर्थक नहीं हूं. मुझे लगता है कि इससे खेल में कौशल का महत्व काफी हद तक कम हो जाता है. मुझे लगता है कि अगर आप नौवें या दसवें नंबर तक बल्लेबाज रख सकते हैं, तो फिर आपको उस तरह के बल्लेबाजी कौशल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो शायद आपको पहले की तरह चाहिए होती थी."

ऑलराउंडर्स प्रभावित हो रहे हैं- जैमीशन

जैमीसन ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि इसका असर ऑलराउंडर पर पड़ रहा है. इससे ऐसे खिलाड़ी प्रभावित हो रहे हैं, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं और टीम को संतुलन प्रदान कर सकते हैं. इस नियम से खेल से इस कौशल का महत्व थोड़ा कम हो जाता है." बीसीसीआई ने 2023 में ये नियम लागू किया था और ये 2027 तक बना रहेगा. उसके बाद बोर्ड ये नियम पर आखिरी फैसला लेगा.

उन्होंने कहा, "दुनिया भर में या इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको बहुत कम ही ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जहां इम्पैक्ट प्लेयर का नियम लागू होता है. इसके पीछे कोई अच्छा कारण ही होगा. निश्चित तौर पर हर कोई खेलना चाहता है. प्रत्येक खिलाड़ी इस टीम को मैच जिताने के लिए अपना योगदान देना चाहता है. लेकिन केवल चार विदेशी खिलाड़ी ही खेल सकते हैं और मेरे लिए ये क्रिकेटर के रूप में बेहतर बनने का समय है. इसके लिए आईपीएल से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता है."

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