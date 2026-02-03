DC vs GG Eliminator Highlights: गुजरात को हराकर लगातार चौथी बार फाइनल दिल्ली, आरसीबी के खेलेगी खिताबी मुकाबला

DC vs GG Eliminator Highlights: महिला प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था, जिसे दिल्ली की महिला टीम ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

महिला प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था, जिसे दिल्ली की महिला टीम ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इतना ही नहीं 169 रनों क टारगेट को 15.4 ओवरों में ही चेज कर दिया. दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है. WPL 2026 का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा, जहां दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. लेकिन आरसीबी की हराना दिल्ली के लिए आसान नहीं होगा.

दिल्ली ने 15.4 ओवरों में चेज किए 169 रन

गुजरात ने पहले खेलते हुए दिल्ली के सामने 169 रनों का लक्ष्य रखा था. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम ने 15.4 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट पूरा कर लिया और 7 विकेट से जीत हासिल की है. इस जीत के साथ महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में दिल्ली की टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है. हालांकि टीम ने एक बार भी खिताब नहीं जीता है. फाइनल में दिल्ली दो बार मुंबई और एक बार आरसीबी से हारी है. इस बार भी दिल्ली को फाइनल आरसीबी से खेलना है.

दिल्ली के लिए लिजेल ली ने 24 गेंदों में 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा शेफाली वर्मा ने 21 गेंदों में 31 रन बनाए. उसके बाद कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 23 गेंदों में 41 रनों की ताबड़तोड़ बैटिंग की. वहीं लौरा वोल्वार्ड्ट ने 24 गेंदों में नाबाद 32 रनों की पारी खेली. वहीं अंत में मैरीजन कैप ने 4 रन बनाकर नाबाद रही.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

डब्ल्यपीएल के एलिमिनेटर में चिनेल हेनरी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा नंदनी शर्मा 2 और मिन्नू मानी 1 विकेट ले सकीं. वहीं गुजरात के लिए जॉर्जिया वेयरहैम ने 2 विकेट और राजेश्वरी गायकवाड़ 1 विकेट चटकाया है. हालांकि अन्य गेंदबाजों का खाता नहीं खुल सका.

ऐसी रही गुजरात की पारी

गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए बेथ मूनी ने नाबाद 62 रनों की पारी खेली. वहीं जॉर्जिया वेयरहैम ने 35 रन बनाए. इसके अलावा सोफी डिवाइन 6, अनुष्का शर्मा 16, एश्ले गार्डनर 0, कनिका अहुजा 6, भारती फूलमुली 0, काश्वी गौतम ने 18 और तनुजा कनवर ने 0 रन बनाए.

