DC vs CSK Pitch Report: दिल्ली में होगी रनों की बारिश या गेंदबाद बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच

DC vs CSK Pitch Report: आईपीएल 2026 का 48वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दिल्ली के अरुम जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है.

आईपीएल 2026 का 48वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दिल्ली के अरुम जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है. सीएसके अपना पिछला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीतकर आ रही है. चेन्नई के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही अपनी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं. वहीं दिल्ली की टीम भी अपना पिछला मैच जीतकर आ रही है. पॉइंट्स टेबल में सीएसके छठे और डीसी 7वें स्थान पर है. आइए जानते हैं कि दिल्ली की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका फायदा मिलता है.

दिल्ली की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस सीजन दिल्ली में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले हैं. इस मैदान पर खेले गए आखिरी 5 टी20 मैचों में से चार बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. वहीं सिर्फ एक बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं.

DC vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 32 मुकाबला खेले गए हैं, जिसमें सीएसके ने 20 बार जीत हासिल की है, जबकि डीसी ने 12 बार जीत हासिल की है. आंकड़ों के हिसाब से चेन्नई का दिल्ली पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

चेन्नई- ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

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