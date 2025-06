आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला 3 जून को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. क्वालीफायर-2 मैच में पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से मात देकर फाइनल में जगह बना ली. अब 3 जून को आईपीएल को नया चैंपियंन मिलेगा.

इस बीच लोगों की भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वार्नर ने आईपीएल 2025 के फाइनल को लेकर बड़ी प्रिडिक्शन की है. आइए जानें उन्होंने किस टीम को आईपीएल खिताब जीतने की भविष्यवाणी की है.

आईपीएल फाइनल मैच से पहले डेविड वार्नर ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने बताया कि कौन-सी टीम आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी. वही फाइनल में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिलेगा. दरअसल सोशल मीडिया पर एक फैन ने वार्नर से पूछा कि डेविड, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 का चैंपियन कौन होगा?

I think RCB and Josh hazelwood man of the match https://t.co/JUdTxak0hm