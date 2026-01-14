FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राजकोट में केएल राहुल का शतक पड़ा फीका, न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में बराबरी

राजकोट में केएल राहुल का शतक पड़ा फीका, न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में बराबरी

Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ईरान से सीधे युद्ध से क्यों बचता है अमेरिका? कहां-कहां हैं US के मिलिट्री बेस, जहां पर तेहरान कर सकता है हमला

ईरान से सीधे युद्ध से क्यों बचता है अमेरिका? कहां-कहां हैं US के मिलिट्री बेस, जहां पर तेहरान कर सकता है हमला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर

Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है ‘Choppelganger’, जानिए इसका मतलब 

Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है ‘Choppelganger’, जानिए इसका मतलब

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

राजकोट में केएल राहुल का शतक पड़ा फीका, न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में बराबरी

डैरेल मिचेल के शानदार शतक और विल यंग की मजबूत पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने राजकोट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया. 284 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 14, 2026, 10:01 PM IST

राजकोट में केएल राहुल का शतक पड़ा फीका, न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में बराबरी

न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे वनडे में 7 विकेट से हरा दिया 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 284 रन बनाए, लेकिन यह स्कोर कीवी टीम के सामने नाकाफी साबित हुआ. न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 45 ओवरों के भीतर ही हासिल कर लिया और मैच को एकतरफा बना दिया. 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत हालांकि धीमी रही. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया.

भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया

डेवॉन कॉन्वे को हर्षित राणा ने 16 रन पर बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकल्स को आउट कर उम्मीद जगाई कि टीम इंडिया मैच में वापसी कर सकती है. लेकिन इसके बाद डैरेल मिचेल ने मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने विल यंग के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की और भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. दोनों के बीच 152 गेंदों में 162 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने मैच को भारत की पकड़ से बाहर कर दिया. डैरेल मिचेल ने 96 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक बार फिर अपनी क्लास साबित की. विल यंग ने भी 87 रनों की सधी हुई पारी खेलकर टीम की जीत की नींव मजबूत की. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव काफी महंगे साबित

भारतीय गेंदबाजी इस मैच में खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी. मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने 10 ओवरों में 82 रन खर्च किए. मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा भी कीवी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाए. इससे पहले भारत की ओर से केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की. मुश्किल हालात में उतरकर राहुल ने 87 गेंदों में अपना 8वां वनडे शतक जड़ा और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि उनकी यह बेहतरीन पारी जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही. इस हार के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. अब सीरीज का फैसला 18 जनवरी को इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर
Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर
शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!
शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!
Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है ‘Choppelganger’, जानिए इसका मतलब 
Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है ‘Choppelganger’, जानिए इसका मतलब
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Mauni Amavasya Upay: पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे तरक्की के द्वार... मौनी अमावस्या पर जरूर करें 5 उपाय 
पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, खुलेंगे तरक्की के द्वार... मौनी अमावस्या पर जरूर करें 5 उपाय
Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
MORE
Advertisement