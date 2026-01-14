राजकोट में केएल राहुल का शतक पड़ा फीका, न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में बराबरी

डैरेल मिचेल के शानदार शतक और विल यंग की मजबूत पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने राजकोट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया. 284 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 284 रन बनाए, लेकिन यह स्कोर कीवी टीम के सामने नाकाफी साबित हुआ. न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 45 ओवरों के भीतर ही हासिल कर लिया और मैच को एकतरफा बना दिया. 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत हालांकि धीमी रही. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया.

भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया

डेवॉन कॉन्वे को हर्षित राणा ने 16 रन पर बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकल्स को आउट कर उम्मीद जगाई कि टीम इंडिया मैच में वापसी कर सकती है. लेकिन इसके बाद डैरेल मिचेल ने मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने विल यंग के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की और भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. दोनों के बीच 152 गेंदों में 162 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने मैच को भारत की पकड़ से बाहर कर दिया. डैरेल मिचेल ने 96 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक बार फिर अपनी क्लास साबित की. विल यंग ने भी 87 रनों की सधी हुई पारी खेलकर टीम की जीत की नींव मजबूत की.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव काफी महंगे साबित

भारतीय गेंदबाजी इस मैच में खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी. मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने 10 ओवरों में 82 रन खर्च किए. मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा भी कीवी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाए. इससे पहले भारत की ओर से केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की. मुश्किल हालात में उतरकर राहुल ने 87 गेंदों में अपना 8वां वनडे शतक जड़ा और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि उनकी यह बेहतरीन पारी जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही. इस हार के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. अब सीरीज का फैसला 18 जनवरी को इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से