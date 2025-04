आईपीएल 2025 का 49वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच चेपॉक में खेला जा रहा है. इस मैच में पीबीकेएस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. वहीं सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 19.2 ओवरों में 190 रन पर ही ढेर हो गई. सीएसके के ऑलआउट होने के पीछे युजवेंद्र चहल का सबसे बड़ा हाथ है. उन्होंने पारी के 19वें ओवर में इस सीजन की पहली हैट्रिक ले ली है और ओवर में कुल 4 विकेट लिए हैं.

युजवेंद्र चहल ने आईपीएल 2025 की पहली हैट्रिक ले ली है और अपना नाम इतिहास के पन्नों पर लिखवा लिया है. इतना ही नहीं चहल ने अपने आईपीएल करियर की दूसरी हैट्रिक भी पूरी की है. उन्होंने सीएसके के खिलाफ एक ओवर मेंकुल 4 विकेट लिए हैं. उन्होंने पहले धोनी, दीपक, अंशुल और फिर नूर अहमद को अपना शिकार बनाया. हालांकि चहल ने दीपक, अंशुल और नूर के विकेट से अपनी हैट्रिक पूरी की.

