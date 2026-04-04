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'मुझे नहीं लगता फिनिशर जैसी कोई चीज है...' PBKS के खिलाफ हार के बाद बौखलाए CSK कोच, दे दिया बड़ा बयान

Stephen Fleming on Finisher Batter: सीएसके की लगातार दूसरी हार के बाद हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि फिनिशर जैसी कोई चीज नहीं होती है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 04, 2026, 03:18 PM IST

'मुझे नहीं लगता फिनिशर जैसी कोई चीज है...' PBKS के खिलाफ हार के बाद बौखलाए CSK कोच, दे दिया बड़ा बयान

Stephen Fleming on Finisher Batter

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आईपीएल 2026 का 7वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया था. इस मैच में सीएसके ने 209 रन बनाए थे, लेकिन पंजाब ने इस विशाल टारगेट को 8 गेंद रहते ही पूरा कर दिया और 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. सीएसके की लगातार दूसरी हार के बाद हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि फिनिशर जैसी कोई चीज नहीं होती है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.

पंजाब से हार के बाद बौखलाए हेड कोच 

सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने पंजाब किंग्स के हाथों 5 विकेट से हार के बाद पत्रकारों से कहा, "मुझे नहीं लगता कि अब फिनिशर जैसी कोई चीज रह गई है. पहली गेंद से ही हर कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है. अब ऐसा नहीं है कि 16वें ओवर तक रन गति कुछ धीमी रखकर फिर तेजी से रन बनाए जाएं. पहली गेंद से ही प्रत्येक बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेल रहा है. इसलिए पारी की शुरुआत से ही 10, 11, 12 का रन रेट अपेक्षित है. आपको 40 रन तक पहुंचने के लिए अधिक आक्रामक अपरोच अपनाना होगा. इसलिए आपके पास ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए, जो शुरू से लेकर आखिर तक आक्रामक खेल खेलें और निश्चित रूप से हमारे पास वही टीम है."

धोनी और ब्रेविस पर भी दिया बयान

चोटिल चल रहे एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी पर फ्लेमिंग ने कहा, "डेवाल्ड ब्रेविस चोट के कारण बाहर हैं और सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक महेंद्र सिंह धोनी चोटिल हैं. इसलिए हमारे पास कुछ ताकत तो है. हमें उम्मीद है कि ब्रेविस की वापसी के बाद बीच के ओवरों में उनका दबदबा रहेगा. मैं अपनी टीम के खेल के तरीके से संतुष्ट हूं. वो अच्छा अभ्यास कर रहा है और जब वो लय में आ जाता है, तो अक्सर मैच विजेता खिलाड़ी साबित होता है. इसलिए पहले दो मैच में उसका प्रदर्शन चिंता का विषय नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता में विशेष रूप से इम्पैक्ट प्लेयर नियम की बहुत बड़ी भूमिका है. मुझे नहीं पता कि ये कब तक रहेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से क्रिकेट की गति को प्रभावित करता है. इससे खेल कुछ हद तक बल्लेबाजों के पक्ष में झुक गया है."

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