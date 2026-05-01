CSK vs MI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

CSK vs MI Pitch Report: आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 2 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है.

आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 2 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमें अपना-अपना पिछला मैच हारकर आ रही हैं. वहीं पॉइंट्स टेबल में एमएआई की टीम 9वें स्थान पर है, जबकि सीएसके छठे स्थान पर है. हालांकि अब दोनों ही टीमों को जीत की तलाश है, जिसके लिए दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली हैं. इससे पहले जानते हैं कि चेपॉक स्टेडियम की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा रहने वाला है.

CSK vs MI पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम को चेपॉक नाम से भी जाना जाता है. इस पिच पर स्पिनर्स का जादू चलते देखा गया है और इस मैच में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है. लेकिन इस सीजन इस मैदान पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है और हाई स्कोरिंग मुकाबले भी हुए है. वहीं इस मैदान पर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले सकते हैं. क्योंकि इस साल अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें 4 बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है.

CSK vs MI हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 40 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एमआई ने 21 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं चेन्नई ने 19 मैच जीते हैं. इस सीजन दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला गया है, जिसमें सीएसके ने जीता है. वहीं अब मुंबई अपनी हार का बदला लेना चाहेगी, जिससे ये एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

चेन्नई- ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

मुंबई- हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत.

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