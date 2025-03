CSK Ball Tampering: सीएसके और एमआई के बीच खेले गए मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें खलील अहमद और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को गेंद से साथ कुछ करते हुए देखा जा रहा है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से मात दी. जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का जादू विकेट के पीछे देखने को मिला. वही रचिन रवींद्र और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की जीत में अहम भूमिका निभाई.

इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें खलील अहमद और ऋतुराज गायकवाड़ को बॉल से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है.

जिसमें ऐसा लग रहा है कि खलील अहमद और कप्तान ऋतुराज गेंद पर किसी चीज से रगड़ रहे हैं. जिसके बाद फैंस सीएसके को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.

सीएसके पर फैंस ने लगाए बॉल टेम्परिंग के आरोप

चेन्नई सुपर किंग्स पर सोशल मीडिया पर कई फैंस बॉल टेम्परिंग करने का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि इसको लेकर मुंबई इंडियंस या उनके किसी खिलाड़ी ने कोई शिकायत नहीं की है.

A video is circulating on the internet regarding last night's IPL match between #CSKvsMI.



The video allegedly shows CSK captain Ruturaj Gaikwad handing sandpaper to Khaleel Ahmed, raising concerns about possible ball tampering.@BCCI should investigate this matter.#IPL2025 pic.twitter.com/4xyKQSwBlK March 24, 2025

1 Khaleel removes his ring

2.rutu gives the ball to him

3.khaleel gives his ring to rutu.

4.Rutu keeps it in his pocket.

Brainless choklians are scared of Khaleel& Barking saar saar ball tampering saar🤣

why would anyone tamper a new ball

Choklians brain?

pic.twitter.com/5e7VSuypH4 — Loyal csk fan (@Loyalcskfan7) March 24, 2025

Suspended for 2 years, CSK is back with in doing illegal stuff. They are now tempering ball. pic.twitter.com/vGEmNUHEiq — Facts (@BefittingFacts) March 24, 2025

🤣🤣 Ball Tampering, Fixers ki Brand Ambassador CSK Kukkalu pic.twitter.com/8sW9V9pC1A — 𝚄𝚍𝚊𝚢 𝚌𝚑𝚘𝚠𝚍𝚊𝚛𝚢🇮🇳(Ø,G) (@uday1703) March 24, 2025

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.