FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Today Horoscope 11 May: मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

CSK vs LSG: चेन्नई के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार? बताया कहां हुई चूक

CSK vs LSG: चेन्नई के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार? बताया कहां हुई चूक

न खरीदें गोल्ड, कम करें पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल... PM मोदी ने क्यों की ये अपील?

न खरीदें गोल्ड, कम करें पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल... PM मोदी ने क्यों की ये अपील?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Indian Railways Tricks: स्लीपर के किराए पर मिलेगा AC कोच का मजा, बस बुकिंग के वक्त रेलवे की इस ट्रिक का करें इस्तेमाल

Indian Railways Tricks: स्लीपर के किराए पर मिलेगा AC कोच का मजा, बस बुकिंग के वक्त रेलवे की इस ट्रिक का करें इस्तेमाल

IPL 2026: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टीमें, लिस्ट में 5-5 ट्रॉफी वालों का नाम गायब

IPL 2026: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टीमें, लिस्ट में 5-5 ट्रॉफी वालों का नाम गायब

Sharp Minded: शार्प माइंडेड लोगों में होती हैं ये आदतें, चुटकियों में निकाल लेते हैं हर मुश्किल का हल! 

Sharp Minded: शार्प माइंडेड लोगों में होती हैं ये आदतें, चुटकियों में निकाल लेते हैं हर मुश्किल का हल!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

CSK vs LSG: चेन्नई के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार? बताया कहां हुई चूक

Rishabh Pant on CSK vs LSG Match: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने सीएसके के खिलाफ हार के बाद बयान दिया है और बताया है कि टीम के कहां चूक हुई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : May 10, 2026, 10:19 PM IST

CSK vs LSG: चेन्नई के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार? बताया कहां हुई चूक

Rishabh Pant on CSK vs LSG Match

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेपॉक में मुकाबला खेला गया था, जिसे सीएसके ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. एलएसजी ने पहले खेलते हुए 203 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में सीएसके ने 19.2 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया. इस हार के बाद लखनऊ की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी हार का जिम्मेदार फील्डिंग को ठहराया है. आइए जानते हैं कि पंत ने और क्या कहा है. 

पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार?

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने सीएसके के खिलाफ हार के बाद कहा, "ये एक बेहतरीन मैच था. सब कुछ अच्छे से चल रहा था. हमें पता था कि पावरप्ले में दबाव झेलना पड़ेगा. चेन्नई में आकर आप इसी तरह का क्रिकेट उम्मीद करते हैं. हमें लगा था कि स्कोर पर्याप्त था, लेकिन फील्डिंग का स्तर बेहतर होना चाहिए था. हमने बहुत सारे कैच छोड़े. उर्विल ने अविश्वसनीय पारी खेली, जैसे हमारे लिए इंग्लिस ने खेली थी. टीम ने उर्विल के आउट होने के बाद शानदार जज्बा दिखाते हुए मजबूत वापसी की." 

ऋषभ पंत ने टीम के स्कोर को लेकर कहा, "जिस तरह हमने शुरुआत की, हम और रन बनाना चाहते थे. हमें लगा था कि 200–210 एक अच्छा स्कोर होगा. उन्होंने तेज शुरुआत की, लेकिन हमें पता था कि पावरप्ले के बाद बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा. ये कठिन फैसला था. हमें किसी पर भरोसा करना था. एडन मारक्रम ने पहले भी कई बार ऐसा किया है. इसलिए हम हर खिलाड़ी पर भरोसा करते हैं."

उर्विल पटेल ने खेली धुआंधार पारी

सीएसके के स्टार बल्लेबाज उर्विन पटेल ने एलएसजी के खिलाप 204 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में फिफ्टी ठोक दी थी और फिर उन्होंने 23 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 8 छक्के भी ठोके. मैच के बाद उर्विल ने कहा, "कोच ने मुझे अपनी तकनीक पर टिके रहने और सही शॉट खेलने को कहा था. ऋतुराज ने बस इतना कहा कि विकेट थोड़ा धीमा है और गेंद नीचे रह रही है. इसलिए तैयार रहो. उन्होंने मुझसे नैसर्गिक खेल पर ध्यान देने के लिए कहा था."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indian Railways Tricks: स्लीपर के किराए पर मिलेगा AC कोच का मजा, बस बुकिंग के वक्त रेलवे की इस ट्रिक का करें इस्तेमाल
Indian Railways Tricks: स्लीपर के किराए पर मिलेगा AC कोच का मजा, बस बुकिंग के वक्त रेलवे की इस ट्रिक का करें इस्तेमाल
IPL 2026: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टीमें, लिस्ट में 5-5 ट्रॉफी वालों का नाम गायब
IPL 2026: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टीमें, लिस्ट में 5-5 ट्रॉफी वालों का नाम गायब
Sharp Minded: शार्प माइंडेड लोगों में होती हैं ये आदतें, चुटकियों में निकाल लेते हैं हर मुश्किल का हल! 
Sharp Minded: शार्प माइंडेड लोगों में होती हैं ये आदतें, चुटकियों में निकाल लेते हैं हर मुश्किल का हल!
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं बॉस मटेरियल! लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस से पलट देते हैं गेम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं बॉस मटेरियल! लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस से पलट देते हैं गेम
IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, देखें किस स्थान पर पहुंचे उर्विल पटेल
IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, देखें किस स्थान पर पहुंचे उर्विल पटेल
MORE
Advertisement
धर्म
नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं
नए कपड़े खरीदने के तुरंत बाद क्यों नहीं पहनना चाहिए? जानिए किस दिन न्यू ड्रेस पहने और किस दिन हाथ भी न लगाएं
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
Aaj ka  Rashifal: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल
आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल
घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें
घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें
शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या पर कौन सा दान दिलाएगा बाधा और शत्रुओं से मुक्ति?  तरक्की किसी के रोके नहीं रुकेगी
शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या पर कौन सा दान दिलाएगा बाधा और शत्रुओं से मुक्ति? तरक्की किसी के रोके नहीं रुकेगी
MORE
Advertisement