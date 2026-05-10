CSK vs LSG: चेन्नई के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार? बताया कहां हुई चूक

Rishabh Pant on CSK vs LSG Match: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने सीएसके के खिलाफ हार के बाद बयान दिया है और बताया है कि टीम के कहां चूक हुई है.

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेपॉक में मुकाबला खेला गया था, जिसे सीएसके ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. एलएसजी ने पहले खेलते हुए 203 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में सीएसके ने 19.2 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया. इस हार के बाद लखनऊ की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी हार का जिम्मेदार फील्डिंग को ठहराया है. आइए जानते हैं कि पंत ने और क्या कहा है.

पंत ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार?

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने सीएसके के खिलाफ हार के बाद कहा, "ये एक बेहतरीन मैच था. सब कुछ अच्छे से चल रहा था. हमें पता था कि पावरप्ले में दबाव झेलना पड़ेगा. चेन्नई में आकर आप इसी तरह का क्रिकेट उम्मीद करते हैं. हमें लगा था कि स्कोर पर्याप्त था, लेकिन फील्डिंग का स्तर बेहतर होना चाहिए था. हमने बहुत सारे कैच छोड़े. उर्विल ने अविश्वसनीय पारी खेली, जैसे हमारे लिए इंग्लिस ने खेली थी. टीम ने उर्विल के आउट होने के बाद शानदार जज्बा दिखाते हुए मजबूत वापसी की."

ऋषभ पंत ने टीम के स्कोर को लेकर कहा, "जिस तरह हमने शुरुआत की, हम और रन बनाना चाहते थे. हमें लगा था कि 200–210 एक अच्छा स्कोर होगा. उन्होंने तेज शुरुआत की, लेकिन हमें पता था कि पावरप्ले के बाद बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा. ये कठिन फैसला था. हमें किसी पर भरोसा करना था. एडन मारक्रम ने पहले भी कई बार ऐसा किया है. इसलिए हम हर खिलाड़ी पर भरोसा करते हैं."

उर्विल पटेल ने खेली धुआंधार पारी

सीएसके के स्टार बल्लेबाज उर्विन पटेल ने एलएसजी के खिलाप 204 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में फिफ्टी ठोक दी थी और फिर उन्होंने 23 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 8 छक्के भी ठोके. मैच के बाद उर्विल ने कहा, "कोच ने मुझे अपनी तकनीक पर टिके रहने और सही शॉट खेलने को कहा था. ऋतुराज ने बस इतना कहा कि विकेट थोड़ा धीमा है और गेंद नीचे रह रही है. इसलिए तैयार रहो. उन्होंने मुझसे नैसर्गिक खेल पर ध्यान देने के लिए कहा था."

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