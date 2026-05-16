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CSK ने LSG के खिलाफ हार से काफी कुछ... पूर्व भारतीय दिग्गज ने चेन्नई को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्यों कही ये बात

Ravi Shastri on CSK: आईपीएल 2026 में बीती रात 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इकाना स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे एलएसजी ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 16, 2026, 04:40 PM IST

CSK ने LSG के खिलाफ हार से काफी कुछ... पूर्व भारतीय दिग्गज ने चेन्नई को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्यों कही ये बात

Ravi Shastri on CSK

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आईपीएल 2026 में बीती रात 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इकाना स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे एलएसजी ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे, जिसके जवाब में लखनऊ की टीम ने 16.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. सीएसके की इस हार के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है.

रवि शास्त्री ने जिओ हॉटस्टार से कहा, "मुझे लगता है कि इस विकेट पर रन बनाना आसान नहीं था और पहले बल्लेबाजी करने के बावजूद उन्होंने 187 रन बनाए. संजू सैमसन ने रन नहीं बनाए. ऋतुराज गायकवाड़ ने भी खास योगदान नहीं दिया. इसलिए अगर वो आगे मैच में फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये सीएसके के लिए महत्वपूर्ण होगा. सीएसके के गेंदबाजों को ये सीख मिली होगी कि इस तरह की परिस्थितियों में उन्हें किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है. वो चेन्नई की परिस्थितियों से अच्छी तरह से अवगत हैं और उन्हें पता है कि वहां किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है. वो अपने मैदान पर अधिक कारगर साबित होंगे. इसलिए मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक खराब दिन की तरह था और उन्होंने इससे कई सबक लिए होंगे."

शास्त्री ने कहा, "मेरा मानना है कि चार छक्के खाने के बाद अंशुल कंबोज को यॉर्कर करने के बारे में सोचना चाहिए था. जब आपको पता हो कि मार्श शॉर्ट लेंथ गेंद का इंतजार कर रहा है, तो फिर या तो स्टंप्स को निशाना बनाकर यॉर्कर फेंकें या अगर आप बाउंसर करना चाहते हैं तो डीप थर्ड मैन पर क्षेत्ररक्षक लगाकर उसे ऑफ स्टंप के बाहर फेंकें."

शास्त्री ने आगे कहा, "अपनी पीठ झुकाकर गेंद को छाती या कमर की ऊंचाई पर नहीं बल्कि सिर की ऊंचाई के करीब करना चाहिए था, क्योंकि जो खिलाड़ी पर्थ में खेलते हुए बड़ा हुआ हो उसके लिए यही सबसे आसान तरीका है. अगर कंबोज की गेंदों पर चार छक्के न लगे होते, तो वो इससे सबक नहीं सीख पाता. हर कोई गलती करता है, लेकिन उनसे कोई क्या सीख लेता है ये महत्वपूर्ण होता है."

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