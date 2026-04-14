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CSK vs KKR: क्या ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बोलेगा या फिर जारी रहेगा खराब फॉर्म?

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CSK vs KKR: क्या ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बोलेगा या फिर जारी रहेगा खराब फॉर्म?

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल मैच से पहले सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के फॉर्म पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. जानें पहले के मैचों में क्या रही है स्थिति...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 14, 2026, 06:38 PM IST

CSK vs KKR: क्या ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बोलेगा या फिर जारी रहेगा खराब फॉर्म?

Ruturaj Gaikwad (Image Credit: ANI)

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चेपॉक में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल मैच से पहले सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के फॉर्म पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. इस सीजन में यह बैट्समैन अब तक लय हासिल करने में नाकाम रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल करने के बाद सीएसके अपनी जीत की लय को बरकरार रखने का लक्ष्य रखेगी, जबकि केकेआर तीन हार और एक बिना नतीजे वाले मैच के बाद सीजन की अपनी पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी.

इस टूर्नामेंट में अब तक ऋतुराज गायकवाड़ 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं. ऋतुराज के फॉर्म का एक बेहद चिंताजनक पहलू डॉट बॉल प्रतिशत है, जो 2025 की शुरुआत से टी20 में 38.4 प्रतिशत रहा है. 2025 की शुरुआत से ऋतुराज ने 10 पारियों में 18.40 के औसत से केवल 184 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक और 63 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

KKR और CSK के बीच अब तक के मुकाबले

अब तक के आईपीएल में दोनों टीमें 32 बार आमने-सामने आई हैं जिसमें से 20 मैच सीएसके और 11 मैच केकेआर के नाम रहे. वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा. इस बार देखना होगा दोनों में से कौन सी टीम जीतकर बढ़त बना पाएगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की टीम-

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, ज़ाकारी फ़ॉल्क्स.
(एएनआई इनपुट के साथ)

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