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CSK vs KKR Pitch Report: चेपॉक में होगी रनों की बारिश या स्पिनर्स का चलेगा जादू? जानें कैसा है पिच का हाल

CSK vs KKR Pitch Report: आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मंगवार 14 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 13, 2026, 04:12 PM IST

CSK vs KKR Pitch Report: चेपॉक में होगी रनों की बारिश या स्पिनर्स का चलेगा जादू? जानें कैसा है पिच का हाल

CSK vs KKR Pitch Report

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आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मंगवार 14 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. लगातार तीन हार के बाद सीएसके को अपनी पहली जीत मिल गई है. लेकिन कोलकाता को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है. हालांकि सीएसके के बल्लेबाज और गेंदबाज अपनी फॉर्म में लौट गए हैं. ऐसे में केकेआर के लिए सीएसके को हराना आसान नहीं होगा. चेपॉक में हमेशा पिच अपनी अहम किरदार निभाती है और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है. आइए जानते हैं कि चेपॉक की पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा देगी. 

चेपॉक की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है. यहां की पिच पर गति और उछाल दोनों है, जिससे गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और बल्लेबाज चौके-छक्कों की बारिश करते हैं. कभी इस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता था और वो अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को घुटने पर ला देते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों से पिच पर बल्लेबाज राज कर रहे हैं और काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं. पिछले 5 मैचों में से तीन बार टीमों ने टारगेट डिफेंड किया है. पिछले मैच में सीएसके ने भी डीसी के खिलाफ 212 रन डिफेंड किए हैं. 

CSK vs KKR हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें सीएसके ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि 11 मुकाबले केकेआर ने अपने नाम किया है. हालांकि एक मैच बेनतीजा रहा है. आंकड़ों के हिसाब से सीएसके का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. ऐसे में इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

कोलकाता- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन ऐलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजरबानी.

चेन्नई- ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

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