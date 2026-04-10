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CSK vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

CSK vs DC Pitch Report: आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 11 अप्रैल को डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 10, 2026, 05:17 PM IST

CSK vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

CSK vs DC Pitch Report

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आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 11 अप्रैल को डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा. चेन्नई की टीम अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश कर रही है, क्योंकि टीम ने लगातार तीन मैच हारे हैं. वहीं दिल्ली की टीम ने अब तक दमदार प्रदर्शन किया है और 3 में से 2 मैच जीते हैं. हालांकि चेन्नई के लिए जीच आसान नहीं होगी और ये एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है. आइए जानते हैं कि चेपॉक की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा होगा. 

चेपॉक की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है. यहां की पिच पर गति और उछाल दोनों है, जिससे गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और बल्लेबाज चौके-छक्कों की बारिश करते हैं. कभी इस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता था और वो अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को घुटने पर ला देते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों से पिच पर बल्लेबाज राज कर रहे हैं और काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं. इस मैदान ओस के कारण डिफेंड करना मुश्किल होता है. इसी वजह से कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं. 

CSK vs DC के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई ने 19 बार जीत हासिल की है, वहीं दिल्ली 12 बार जीती है. हालांकि चेन्नई का पलड़ा दिल्ली पर भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार सीएसके कमजोर दिख रही और दिल्ली काफी मजबूत दिख रही है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

चेन्नई- ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

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