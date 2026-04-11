Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला IPL 2026 का पहला शतक, तोड़ा डिविलियर्स-वॉर्नर का रिकॉर्ड

Sanju Samson Century: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू सैमसन ने शतक ठोक दिया है और ये आईपीएल 2026 का पहला शतक था.

आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बोर्ड पर लगाए हैं. इस दौरान टीम के स्टार ओपनर संजू सैमसन ने शतक ठोक दिया है. आईपीएल 2026 का ये पहला शतक था, अभी तक किसी भी बल्लेबाजी ने इस सीजन शतक नहीं लगाया है. इसके साथ ही सैमसन ने एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

संजू सैमसन ने ठोका इस सीजन का पहला शतक

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू सैमसन ने 52 गेंदों में शतक ठोका है. उन्होंने 56 गेंदों में4 छक्के और 14 चौकों की मदद से नाबाद 115 रनों की पारी खेली है. हालांकि इससे पहले सैमसन शुरुआती तीन मैचों में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे. लेकिन इस शतक के साथ सैमसन अपनी पुरानी फॉर्म में भी लौट आए हैं. इतना ही नहीं आईपीएल 2026 का पहला शतक संजू सैमसन के बल्ले से ही निकला है.

आईपीएल में सीएसके के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

127 - मुरली विजय बनाम आरआर, चेन्नई, 2010

117* - शेन वॉटसन बनाम SRH, वानखेड़े, 2018

116* - माइक हसी बनाम KXIP, मोहाली, 2008

115* - संजू सैमसन बनाम डीसी, चेन्नई, 2026*

संजू सैमसन का आईपीएल में शतक

102 (63) बनाम आरपीएस, पुणे, 2017

102* (55) बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2019

119 (63) बनाम पीबीकेएस, वानखेड़े, 2021

102* (52) बनाम डीसी, चेन्नई, 2026

तोड़ा डिविलियर्स-वॉर्नर का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने इस शतक के साथ अपने आईपीएल करियर में 4 शतक पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. डिविलियर्स ने कुल 3 शतक बनाए थे. वहीं डेविड वॉर्नर ने 4 शतक बनाए हैं, लेकिन सैमसन ने उनके कम पारियों में 4 शतक ठोके हैं.

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