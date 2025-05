आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लगा है. सीएसके के विकेटकीपर बल्लेबाज वंश बेदी चोटिल होने की वजह से पूरी आईपीएल सीजन से बाहर हो गए है.

उनकी जगह उर्विल पटेल को स्क्वाड में शामिल किया गया है. जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 28 गेंद पर शतक लगाकर चर्चा में आए थे. उर्विल को चेन्नई ने 30 लाख के बेस प्राइस में अपने साथ जोड़ा है.

आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के सिर्फ 3 मैच बचे हुए है. जिसमें वो अपने सम्मान के लिए खेलते हुए नजर आएगी. इस बीच सीएसके में उर्विल पटेल को शामिल किया गया है. जो अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए घरेलू क्रिकेट में मशहूर हैं.

Say Yellove to Urvil Patel! 💪🏻💛



PS: This young lion has the joint fastest 💯 in the Syed Mushtaq Ali Trophy to his credit!



Roar loud and proud, Urvil! 🦁🥳#WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/hxyOzWVSnP