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MS Dhoni Injury: IPL 2026 से पहले फैंस को लगा तगड़ा झटका, चोट के चलते एमएस धोनी हुए बाहर

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MS Dhoni Injury: IPL 2026 से पहले फैंस को लगा तगड़ा झटका, चोट के चलते एमएस धोनी हुए बाहर

MS Dhoni Injury: सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी आईपीएल 2026 के शुरुआती दो हफ्तों के लिए चोट के कारण बाहर हो गए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 28, 2026, 03:34 PM IST

MS Dhoni Injury: IPL 2026 से पहले फैंस को लगा तगड़ा झटका, चोट के चलते एमएस धोनी हुए बाहर

MS Dhoni Injury

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इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को तगड़ा झटका लगा है. सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी आईपीएल 2026 के शुरुआती दो हफ्तों के लिए चोट के कारण बाहर हो गए हैं. सीएसके मैनेजमेंट ने खुद इसकी जानकारी दी है. हालांकि धोनी को खेलता देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनका इंतजार और बढ़ गया है. आइए जानते हैं कि धोनी को कहां चोट आई है और वो कब तक वापसी करेंगे?

एमएस धोनी हुए चोटिल

शनिवार 28 मार्च को सीएसके ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एमएस धोनी पहले दो हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं. सीएसके ने बयान में लिखा, "महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल पिंडली की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. इस कारण उनका आईपीएल 2026 के पहले दो हफ्तों में खेलने की संभावना नहीं है."

44 वर्षीय एमएस धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. उसके बाद लगातार हर आईपीएल सीजन एमएस धोनी के आईपीएल रिटायरमेंट पर कयास लगाए जाते हैं. धोनी सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और  उनके के लिए लगातार फिटनेस बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया है. एमएस धोनी को अपने घुटने की समस्या से बार-बार जूझना पड़ा है. 2023 में उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ी थी. 

आईपीएल 2026 में कब है सीएसके का पहला मैच? 

आईपीएल 2026 का आगाज आज यानी शनिवार 28 मार्च से होने जा रहा है. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच 30 मार्च को खेलेगी. सीएसके और राजस्थान के बीच गुवाहाटी में मुकाबला खेला जाना है. सीएसके के लिए पिछला सीजन काफी निराशजनक रहा था और टीम ने अंक तालिका में 10वें स्थान पर खत्म किया था. लेकिन इस बार सीएसके काफी तगड़ी नजर आ रही है और इस बार संजू सैमसन भी टीम का हिस्सा है, जो टी20 वर्ल्ड कप में विस्फोटक और दमदार पारियों खेलकर आ रहे हैं.  

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