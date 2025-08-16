'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

CSK on R Ashwin Comment: आर अश्विन ने कहा था कि डेवाल्ड ब्रेविस आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसपर सीएसके ने चुप्पी तोड़ी है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर चेन्नई सुपर किंग्स और डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर एक टिप्पणी की थी. लेकिन अब उस कमेंट पर सीएसके ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है. अश्विन ने कहा था कि ब्रेविस ने सीएसके से खेलने के लिए फ्रेंचाइजी से पैसों बढ़ाने की मांग की है. लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स ने सारे सवाल खत्म कर दिए है. आइए जानते हैं कि फ्रेंजाइजी ने क्या कुछ कहा है और आर अश्विन ने क्या कमेंट किया था.

साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गुरजपनीत सिंह चोटिल हो गए थे. सीएसके ने गिरजपनीत को 2.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन वो चोट के कारण सीजन से बाहर हो गए थे. उसके बाद ब्रेविस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया था. तब ब्रेविस की बेस प्राइस 75 लाख रुपये थी. इसी वजह से आर अश्विन ने आईपीएल 2026 से पहले कहा कि ब्रेविस सीएसके से पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

सीएसके ने तोड़ी चुप्पी

चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मामले पर कहा, "चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट रूप से साफ करती है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के दौरान प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस की हस्ताक्षर प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई आईपीएल के नियमों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में थी. पैराग्राफ 6.1 या 6.2 के अनुसार हस्ताक्षरित एक रिप्लेसमेंट प्लेयर को लीग शुल्क पर भर्ती किया जा सकता है, जो लीग शुल्क से अधिक नहीं होगा. संबंधित सीजन के लिए अनुपलब्ध खिलाड़ी को देय होगा."

बयान में आगे कहा गया, "यदि किसी सीजन के दौरान किसी प्रतिस्थापन खिलाड़ी को भर्ती किया जाता है, तो उसे वास्तव में भुगतान की गई लीग फीस को प्रासंगिक सीजन के दौरान फ्रेंचाइजी मैचों के खाते में कम कर दिया जाएगा." ब्रेविस ने पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में काफी दमदार प्रदर्शन किया था. सीएसके की टीम उनके आने के बाद काफी मजबूत दिख रही थी. उससे पहले टीम का मीडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं था. लेकिन ब्रेविस ने आते ही इसकी कमी दूर कर दी थी.

