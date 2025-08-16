'Add DNA as a Preferred Source'
ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी

Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार SIR से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मिल सकता है जवाब

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

'लड़ाई करवाओगे क्या...' विराट या धोनी कौन है फेवरेट? दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

भारत-पाक विभाजन पर NCERT के नए मॉड्यूल से मचा सियासी संग्राम, बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार

क्रिकेट

'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

CSK on R Ashwin Comment: आर अश्विन ने कहा था कि डेवाल्ड ब्रेविस आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसपर सीएसके ने चुप्पी तोड़ी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 16, 2025, 05:39 PM IST

'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

CSK on R Ashwin Comment

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर चेन्नई सुपर किंग्स और डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर एक टिप्पणी की थी. लेकिन अब उस कमेंट पर सीएसके ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है. अश्विन ने कहा था कि ब्रेविस ने सीएसके से खेलने के लिए फ्रेंचाइजी से पैसों बढ़ाने की मांग की है. लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स ने सारे सवाल खत्म कर दिए है. आइए जानते हैं कि फ्रेंजाइजी ने क्या कुछ कहा है और आर अश्विन ने क्या कमेंट किया था. 

साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गुरजपनीत सिंह चोटिल हो गए थे. सीएसके ने गिरजपनीत को 2.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन वो चोट के कारण सीजन से बाहर हो गए थे. उसके बाद ब्रेविस को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया था. तब ब्रेविस की बेस प्राइस 75 लाख रुपये थी. इसी वजह से आर अश्विन ने आईपीएल 2026 से पहले कहा कि ब्रेविस सीएसके से पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. 

सीएसके ने तोड़ी चुप्पी

चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मामले पर कहा, "चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट रूप से साफ करती है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के दौरान प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस की हस्ताक्षर प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई आईपीएल के नियमों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में थी. पैराग्राफ 6.1 या 6.2 के अनुसार हस्ताक्षरित एक रिप्लेसमेंट प्लेयर को लीग शुल्क पर भर्ती किया जा सकता है, जो लीग शुल्क से अधिक नहीं होगा. संबंधित सीजन के लिए अनुपलब्ध खिलाड़ी को देय होगा."

बयान में आगे कहा गया, "यदि किसी सीजन के दौरान किसी प्रतिस्थापन खिलाड़ी को भर्ती किया जाता है, तो उसे वास्तव में भुगतान की गई लीग फीस को प्रासंगिक सीजन के दौरान फ्रेंचाइजी मैचों के खाते में कम कर दिया जाएगा." ब्रेविस ने पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में काफी दमदार प्रदर्शन किया था. सीएसके की टीम उनके आने के बाद काफी मजबूत दिख रही थी. उससे पहले टीम का मीडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं था. लेकिन ब्रेविस ने आते ही इसकी कमी दूर कर दी थी.

