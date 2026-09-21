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CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच? 7 खिताब दिलाने वाले फ्लेमिंग को हटाकर जहीर खान पर क्यों जताया भरोसा?

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CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच? 7 खिताब दिलाने वाले फ्लेमिंग को हटाकर जहीर खान पर क्यों जताया भरोसा?

Zaheer Khan Head Coach: चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार 21 सितंबर, 2026 को अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान आईपीएल 2027 में सीएसके की जर्सी में नजर आएंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 21, 2026, 08:18 PM IST

CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच? 7 खिताब दिलाने वाले फ्लेमिंग को हटाकर जहीर खान पर क्यों जताया भरोसा?

Zaheer Khan Head Coach (Photo X)

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चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार 21 सितंबर, 2026 को अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान आईपीएल 2027 में सीएसके की जर्सी में नजर आएंगे. इससे पहले जहीर लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा था. वहीं, सीएसके ने अपने 18 साल पुराने हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को अलविदा कह दिया है. हालांकि, सीएसके ने आईपीएल में सबसे ज्यादा खिताब फ्लेमिंग की कोचिंग में ही जीते हैं. आइए जानते हैं कि सीएसके ने 18 साल बाद कोच क्यों बदला और क्या जहीर फ्रेंचाइजी की उम्मीद पर खरे उतरेंगे या नहीं.

CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच?

स्टीफन फ्लेमिंग और चेन्नई सुपर किंग्स ने आपसी सहमति के साथ अलग होने का फैसला लिया था. साल 2026 में ही फ्लेमिंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. हालांकि, फ्लेमिंग अब इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच बन गए हैं. वहीं, फ्लेमिंग ने साल 2008 में सीएसके का साथ पकड़ा था. दरअसल, फ्लेमिंग ने बतौर खिलाड़ी आईपीएल 2008 में सीएसके के लिए खेला था. उसके अगले सीजन यानी 2009 में ही सीएसके ने उन्हें अपना हेड कोच बना दिया था.

फ्लेमिंग ने सीएसके को जिताए 7 खिताब 

साल 2009 से लेकर 2026 तक फ्लेमिंग ने सीएसके की कोचिंग की है. इस दौरान सीएसके ने साल 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है. इतना ही नहीं, फ्लेमिंग की कोचिंग में ही फ्रेंचाइजी ने दो बार चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी अपने नाम किया था. हालांकि, आईपीएल में सीएसके 12 बार प्लेऑफ और 10 बार फाइनल खेल चुकी है. 

क्या उम्मीद पर खरे उतरेंगे जहीर खान?

जहीर खान ने साल 2017 में आखिरी बार आईपीएल खेला था. उन्होंने आईपीएल में तीन टीमों के लिए क्रिकेट खेला हुआ है, जिसमें मुबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स का नाम है. हालांकि, साल 2018 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस का जिम्मा सौंप दिया था. उसके बाद साल 2022 तक जहीर मुंबई के लिए काम करते रहे.  लेकिन फिर उसके बाद जहीर ने कमंट्री में हाथ आजमाया, जिसके बाद साल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स नेअपने साथ बतौर मेंटर जोड़ लिया. ऐसे में जहीर का काफी अनुभव है और इसका फायदा वो सीएसके को पहुंचा सकते हैं. सीएसके की टीम भी पिछले तीन साल से काफी खराब प्रदर्शन कर रही है. 

जहीर खान ने आईपीएल में 102 विकेट अपने नाम किए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में जहीर ने अपना दबदबा बनाया हुआ था. ऐसे में जहीर को बतौर खिलाड़ी भी काफी अनुभव है. इसके साथ ही उन्होंने कोचिंग स्टाफ में भी काफी भुमिका निभा ली है. ऐसे में जहीर का ये अनुभव सीएसके को फायदा दिला सकता है. 

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