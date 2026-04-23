MI मैच से पहले CSK ने किया आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला मौका

Ayush Mhatre Replacement: मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.

आईपीएल 2026 में 33वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. लेकिन इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आयुष म्हात्रे के हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी. इस चोट के चलते उन्हें अब आईपीएल 2026 से पूरी तरह बाहर होना पड़ा है. आयुष एक तगड़ी फॉर्म में थे और रन भी बना रहे थे. ऐसे में उनका बाहर होना सीएसके के लिए बुरी खबर है. आइए जानते हैं कि सीएसके मैनेजमेंट ने उनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया है.

आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है. आयुष की जगह आकाश मधवाल को टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, "स्पीड इनकमिंग, आकाश मधवाल पीली जर्सी में नजर आएंगे. आकाश ने आयुष म्हात्रे की जगह ली है, जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए हैं."

Official Announcement



Speed incoming!! ⚡️

Akash Madhwal is now #Yellove 💛



Note: Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre, who has been ruled out due to hamstring injury.#WhistlePodu pic.twitter.com/tSgnZupmZb — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026

आईपीएल से बाहर हुए म्हात्रे

आईपीएल 2026 में आयुष म्हात्रे ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की. उन्होंने 6 मैचों में 33.50 की औसत और 177.88 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक ठोका था. सीएसके के लिए आयुष इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में शुमार है. लेकिन उन्हें हैमस्ट्रिंग के कारण लीग से बाहर होना पड़ा है. हालांकि सीएसके के लिए ये बुरी खबर है.

एमआई के लिए खेल चुके हैं आकाश

आकाश मधवाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं. एमआई ने उन्हें 2023 और 2024 में खरीदा था. हालांकि इस दौरान मधवान ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की. उन्होंने एमआई के लिए 13 मैचों में 19 विकेट चटकाए हैं. 2023 में मधवान ने 8 मैचों में 14 विकेट चटका दिए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से