भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है. उनके भाई हसीब ने अमरोहा में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

वही साइबर सेल ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. वही मोहम्मद शमी इस समय हैदराबाद में मौजूद हैं. वो आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं.

ईमेल के जरिए आरोपी ने मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी दी है. वही इसमें 1 करोड़ रुपये की मांग भी की गई है. मेल में लिखा गया है कि अगर 1 करोड़ रुपये नहीं मिले.

#BREAKING: Indian pacer Mohammed Shami has received a death threat via email. His brother, Haseeb, filed a complaint in Amroha, prompting the police to register an FIR on the orders of the Superintendent of Police (SP). The cyber cell has launched an investigation into the matter pic.twitter.com/7hXsoch0RR