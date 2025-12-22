FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कोलकाताः बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया विरोध | वंदे मातरम् को लेकर योगी का हमला- वंदे मातरम् हर भारतीय की साधना, लेकिन इसे सांप्रदायिक किया जा रहा | BJP बाहर से लोगों को बुला रही- ममता बनर्जी | पश्चिम बंगाल में SIR पर ममता बनर्जी ने कहा, BJP 1.5 करोड़ वोटर्स के नाम हटाना चाहती है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India New zealand Deal: भारत न्यूजीलैंड के बीच पक्की हुई डील, 15 साल में आएगा 20 मिलियन डॉलर का निवेश

भारत न्यूजीलैंड के बीच पक्की हुई डील, 15 साल में आएगा 20 मिलियन डॉलर का निवेश

ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट पर किसान महापंचायत, आज उमड़ेगा किसानों का सैलाब

ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट पर किसान महापंचायत, आज उमड़ेगा किसानों का सैलाब

'Lord' शार्दुल ठाकुर के घर गूंजी किलकारियां, जानें मिताली पारुलकर ने बेटे या बेटी किसे दिया जन्म

'Lord' शार्दुल ठाकुर के घर गूंजी किलकारियां, जानें मिताली पारुलकर ने बेटे या बेटी किसे दिया जन्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'Lord' शार्दुल ठाकुर के घर गूंजी किलकारियां, जानें मिताली पारुलकर ने बेटे या बेटी किसे दिया जन्म

Shardul Thaku Son: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के घर में किलकारियां गूंजी हैं. उनकी वाइफ मिताली ठाकुर ने बच्चे को जन्म दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 22, 2025, 02:52 PM IST

'Lord' शार्दुल ठाकुर के घर गूंजी किलकारियां, जानें मिताली पारुलकर ने बेटे या बेटी किसे दिया जन्म

shardul thakur son

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के घर में किलकारियां गूंजी हैं. उनकी वाइफ मिताली ठाकुर ने बच्चे को जन्म दिया है. नए साल से पहले ही शार्दुल के घर में खुशियां आ गई हैं और वो बेहद खुश हैं. शार्दुल के परिवार के साथ-साथ उनके फैंस को भी खुशी से भर दिया है. शार्दुल ने पिता बनने की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है. आइए जानते हैं कि मिताली ने बेटी या बेटे किसे जन्म दिया है.

शार्दुल ने पिता ने बनने के बाद ऐसी दी जानकारी

शार्दुल ठाकुर ने पिता बनने की खुशी खुद सोशल मीडिया पर फैंस को दी है. शार्दुल की वाइफ मिताली ठाकुर ने एक बेटे को जन्म दिया है. उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा, "माता-पिता के हृदय के नीचे छिपा हुआ, मौन, विश्वास और अनंत प्रेम द्वारा संरक्षित. हमारा छोटा सा रहस्य आखिरकार यहां है. आपका स्वागत है, बेबी बॉय. वो सपना जिसे हमने 9 खूबसूरत महीनों तक चुपचाप रखा."

कैसी रही शार्दुल की लव स्टोरी?

शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं हैं. मिताली एक बिजनेसवुमन है. दोनों एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते हैं और दोनों अच्छे दोस्त थे. लेकिन फिर धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई. साल 2021 में दोनों ने सगाई की और फिर 2023 में दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा ली. वहीं 2025 में अब वो पहली बार माता-पिता बन गए हैं. 

ऐसा रहा शार्दुल का करियर

शार्दुल ठाकुर ने भारत के लिए 13 टेस्ट, 47 वनडे और 25 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 131 विकेट और 775 रन बनाए हैं. आईपीएल में शार्दुल ने कई टीमों के लिए खेला है और आईपीएल 2026 में शार्दुल मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे. एमआई ने एलएसजी ने उन्हें ट्रेड किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर
Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
MORE
Advertisement
धर्म
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
Ekadashi Vrat Date: साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
MORE
Advertisement