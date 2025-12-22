'Lord' शार्दुल ठाकुर के घर गूंजी किलकारियां, जानें मिताली पारुलकर ने बेटे या बेटी किसे दिया जन्म

Shardul Thaku Son: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के घर में किलकारियां गूंजी हैं. उनकी वाइफ मिताली ठाकुर ने बच्चे को जन्म दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के घर में किलकारियां गूंजी हैं. उनकी वाइफ मिताली ठाकुर ने बच्चे को जन्म दिया है. नए साल से पहले ही शार्दुल के घर में खुशियां आ गई हैं और वो बेहद खुश हैं. शार्दुल के परिवार के साथ-साथ उनके फैंस को भी खुशी से भर दिया है. शार्दुल ने पिता बनने की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है. आइए जानते हैं कि मिताली ने बेटी या बेटे किसे जन्म दिया है.

शार्दुल ने पिता ने बनने के बाद ऐसी दी जानकारी

शार्दुल ठाकुर ने पिता बनने की खुशी खुद सोशल मीडिया पर फैंस को दी है. शार्दुल की वाइफ मिताली ठाकुर ने एक बेटे को जन्म दिया है. उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा, "माता-पिता के हृदय के नीचे छिपा हुआ, मौन, विश्वास और अनंत प्रेम द्वारा संरक्षित. हमारा छोटा सा रहस्य आखिरकार यहां है. आपका स्वागत है, बेबी बॉय. वो सपना जिसे हमने 9 खूबसूरत महीनों तक चुपचाप रखा."

कैसी रही शार्दुल की लव स्टोरी?

शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं हैं. मिताली एक बिजनेसवुमन है. दोनों एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते हैं और दोनों अच्छे दोस्त थे. लेकिन फिर धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई. साल 2021 में दोनों ने सगाई की और फिर 2023 में दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा ली. वहीं 2025 में अब वो पहली बार माता-पिता बन गए हैं.

ऐसा रहा शार्दुल का करियर

शार्दुल ठाकुर ने भारत के लिए 13 टेस्ट, 47 वनडे और 25 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 131 विकेट और 775 रन बनाए हैं. आईपीएल में शार्दुल ने कई टीमों के लिए खेला है और आईपीएल 2026 में शार्दुल मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे. एमआई ने एलएसजी ने उन्हें ट्रेड किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.