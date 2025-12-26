एशेज के आखिरी दो टेस्ट से बाहर हुए पैट कमिंस, अब T20 world cup 2026 में होगी खूंखार एंट्री

लंबी इंजरी के बाद एडिलेड टेस्ट में वापसी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने एशेज जीतने के बाद सीरीज के आखिरी दो टेस्ट मैचों से खुद को बाहर रखने का फैसला किया था. आइए जातने है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.

लंबी इंजरी के बाद एडिलेड टेस्ट में वापसी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने एशेज जीतने के बाद सीरीज के आखिरी दो टेस्ट मैचों से खुद को बाहर रखने का फैसला किया था. कमिंस ने ये फैसला खुद को फिट रखने के लिए किया था। कमिंस की नजर अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम में वापसी पर है.

कमिंस ने पर कहा

कमिंस बेशक टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह टीम के साथ बने हुए हैं और अपने साथियों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं. मेलबर्न में शुक्रवार से शुरू हुए चौथे टेस्ट के दौरान लंच के समय कमिंस ने चैनल 7 पर कहा, "एडिलेड टेस्ट में इंजरी से बच गया, इसलिए बहुत खुश हूं. पीठ की चोट से उबर रहा था, इसलिए लगातार टेस्ट मैच खेलना काफी रिस्क वाला था.

आखिरी दो टेस्ट

सीरीज हम जीत चुके हैं, इसलिए सीरीज के आखिरी दो टेस्ट से बाहर रहने का निर्णय लिया. अगले महीने टी20 विश्व के साथ आराम करेंगे." कमिंस का ये बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह टी20 विश्व कप 2026 के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

कमिंस ने नाथन लियोन पर कहा

कमिंस ने नाथन लियोन पर कहा, "कुछ दिन पहले उसकी सर्जरी हुई थी, इसलिए उसे लंबे समय तक बाहर रहना होगा. मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन कम से कम कुछ महीने तो रहेंगे ही. उसके लिए आगे का रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन वह पहले भी ऐसा कर चुका है, इसलिए उम्मीद है कि वह वापस आ जाएगा. टीम के लिए यह एक बड़ा झटका था. मैं उसे जल्द वापसी की शुभकामनाएं देता हूं."

टी20 विश्व कप खेलने की संभावना

एशेज के आखिरी दो मैचों से कमिंस के बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हेड एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने उनके टी20 विश्व कप खेलने की संभावना पर कहा था कि यह एक असेसमेंट होगा. मुझे लगता है कि किसी समय उसका स्कैन होगा और उनकी पीठ की स्थिति की जानकारी ली जाएगी. इसके बाद उनके खेलने पर फैसला किया जाएगा. वर्ल्ड कप में वह होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता. अभी यह काफी धुंधला है. हालांकि हमें उम्मीद है.

इनपुट- आईएएनएस

