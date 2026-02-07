FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच शनिवार को मुकाबले के साथ मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है. आज पहले दिन इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबलें खेले जाएंगे.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 07, 2026, 12:56 PM IST

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

PAK vs NED T20 World Cup

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच शनिवार को मुकाबले के साथ मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है. सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे ग्रुप-ए के इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर नीदरलैंड्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. पाकिस्तान टीम की कमान सलमान आगा के हाथों में है, जबकि नीदरलैंड की कप्तानी स्कॉट एडवर्ड्स संभाल रहे हैं.

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा-

टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. यह एक नई पिच है और यहां कुछ दिनों से बारिश हो रही है. इसलिए हम देखना चाहते थे कि क्या इसमें नमी है और हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं. मैंने पहली बार श्रीलंका में इतनी घास देखी है. हमारे पास स्पिनर और तेज गेंदबाज हैं जो यहां चल सकते हैं. इसलिए, हम तीन पेसर खिला रहे हैं और हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट के लिए ऑलराउंडर हैं."

नीदरलैंड्स एक बहुत अच्छी टीम है

उन्होंने विपक्षी टीम की तारीफ में कहा, "नीदरलैंड्स एक बहुत अच्छी टीम है. उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है और हम सिर्फ अपनी ताकतों पर फोकस करेंगे. हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम अपनी योजनाओं को लागू करें और अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम किसी भी टीम को हराने के लिए काफी अच्छे हैं."
दूसरी ओर, नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी दिखने वाली विकेट है. शायद हम भी पहले गेंदबाजी चुनते, लेकिन हम बैटिंग करके खुश हैं. मुझे नहीं पता कि यह जीतना जरूरी है या नहीं, लेकिन जाहिर है आपके पास चार मैच हैं, खुद को मौका देने के लिए आपको उनमें से तीन जीतने होंगे. हमारे लिए यह एक बड़ा गेम है, लेकिन बाकी तीन गेम भी उतने ही बड़े हैं. हम अपना बेस्ट देंगे."

पहले दिन होंगे तीन मैच

भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के पहले दिन कुल 3 मैच खेले जाने हैं. पाकिस्तान-नीदरलैंड के बीच मुकाबले के बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप-2026 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. शनिवार को तीसरा मैच भारत और यूएसए के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजितो होगा.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद.

नीदरलैंड की प्लेइंग इलेवन

माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), जैच लायन कैचेट, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन(ये खबर आईएएनएस इनपुट के साथ लिखी गई है.) 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें 
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें
MORE
Advertisement
धर्म
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
MORE
Advertisement