बिहार- मोकामा हत्याकांड में पुलिस ने अबतक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, EC ने हत्याकांड की रिपोर्ट मांगी

IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह

मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

क्रिकेट

क्रिकेट

IND-W vs SA-W Final: साउथ अफ्रीका और इंडिया की जीत-हार का समझिए पुराना गणित, किसके पास खिताब जीतने का चांस

India Women vs South Africa Women Final: भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहल आइए जातने है कि वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के किसके ज्यादा चांस हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 31, 2025, 07:30 PM IST

IND-W vs SA-W Final: साउथ अफ्रीका और इंडिया की जीत-हार का समझिए पुराना गणित, किसके पास खिताब जीतने का चांस

IND-W vs SA-W Final

India Women vs South Africa Women Final:  महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत महिला टीम ने सेमीफाइनल में असंभव रनचेज को पा कर दक्षिण अफ्रीका को टेंशन में डाल दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए भारत को 338 रनों को टारगेट दिया था. भारत ने यह लक्ष्य 48.3 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. अब भारत की सामने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका होगी. आइए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जीत-हार का गणित क्या रहा है. 

अभी कुल 34 मुकाबलें खेले गए

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वनडे क्रिकेट में अभी तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 20 में भारत ने बाजी मारी है और 13 में अफ्रीकी टीम जीत दर्ज करने में सफल रही है. इस तरह से भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ पलड़ा भारी है. महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक मैच हुआ था. इस मैच में अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए कुल 251 रन बनाए थे. इसके बाद अफ्रीका के लिए लौरा वोल्वार्ट और नादिन डि क्लार्क ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. 

दो बार फाइनल में पहुंच चुकी भारत

इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. अब बात भारत की करें तो भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले भारतीय टीम महिला वर्ल्ड कप 2005 और 2017 के फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन दोनों बार टीम को हार का सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका भी पहली बार फाइनल में पहुंची है. अभी तक दोनों ही ये खिताब नहीं जीत पाई है. ऐसे में इन दोनों टीमों में से जो भी ये खिताब जीतेगा. वह इतिहास रच देगा. 

