IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड पर 17 साल बाद ऐसा दिन आया है कि जब भारत को टी-20 क्रिकेट में हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारत का बैटिंग पूरी तरह से नकामयाब रही.

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी-20 मैच में भारत को हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से ये मैच अपने नाम किया. इस हार के साथ ही टीम इंडिया का T20Is में लगातार 10 मैच का विनिंग स्ट्रीक टूट गया, क्योंकि इससे पहले टीम इंडिया ने लगातार 10 टी-20 मैच जीते थे. लेकिन 11वें मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में सबसे अहम योगदान जोश हेजलवुड का रहा है. इस मैच में जोश हेजलवुड ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 13 रन खर्च करके 3 विकेट अपने नाम किए थे.

17 साल बाद आया ये दिन

दूसरी तरफ मेलबर्न के ग्राउंड पर टीम इंडिया को 17 साल बाद T20Is में हार का सामना करना पड़ा है. भारत मेलबर्न में इससे पहले आखिरी बार 2008 में टी-20 मैच हारा था. इस मैदान पर सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. यहां पर भारत ने अब तक सात मैच खेले है जिनमें से भारत को 4 मैचों में जीत मिली है. दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा तो वही एक मैच बेनतीजा रहा है. भारत ने इस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को 2 बार और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को एक-एक बार हराया है.

सूर्यकुमार यादव का टूटा सपना

इसके साथ ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी लगातार 9 मैचों का विनिंग स्ट्रीक टूट गया. उनकी कप्तानी में टीम ने लगातार 9 टी-20 मैच में जीत दर्ज की है और अब 10 वें मैच में सूर्यकुमार यादव को हार का सामना करना पड़ा. भारत के लिए कप्तान के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2019-2022 तक लगातार 14 मैच जीते थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से