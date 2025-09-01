CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

CPL 2025 Tim Siefert Century: RCB के स्टार प्लेयर ने कैरिबियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया है और इस मामले में आंद्रे रसेल की बराबरी कर ली है.

कैरिबयन प्रीमियर लीग 2025 में बीती रात सेंट लूसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में लूसिया किंग्स के स्टार बल्लेबाज टिम शेफर्ट ने विस्फोटक पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. शेफर्ट ने सीपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. इतना ही नहीं उन्होंने वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंजर आंद्रे रसेल की इस मामले में बराबरी कर ली है.

आरसीबी के प्लेयर ने ठोका शतक

कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 में बीती रात सेंट लूसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में बारबुडा ने पहले खेलते हुए 205 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था. इस मैत लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंत लूसिया ने 17.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. इस मैच में टीम के लिए टिम शेफर्ट ने 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और उसके बाद 53 गेंदों में 10 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 125 रनों की पारी खेली. इस पारी के साथ साथ शेफर्ट ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर लिया है.

इससे पहले कैरिबियन प्रीमियर लीग में आंद्रे रसेल ने सबसे तेज शतक लगाया था. उन्होंने भी 40 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी. वहीं अब टिम शेफर्ट ने उनकी बराबरी कर ली है.

आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं शेफर्ट

आईपीएल 2025 में टिम शेफर्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा थे. उन्हें आरसीबी ने जैकब बेथेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था. हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शेफर्ट को आरसीबी आईपीएल 2026 के लिए भी अपनी टीम में रखेगी या नहीं.