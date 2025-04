चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खराब प्रदर्शन को लेकर फैंस के निशाने पर हैं.वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने एमएस धोनी का बचाव किया. क्योंकि भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स में अपनी नई भूमिका के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

एम एस धोनी आरसीबी के खिलाफ मैच में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. जिस पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था. क्रिस गेल ने धोनी के आलोचकों को कड़ी चेतावनी दी है. क्योंकि चेन्नई के पूर्व कप्तान से संन्यास की मांग बढ़ रही है.

क्रिस गेल ने कहा कि धोनी IPL में ढेर सारा वैल्यू लेकर आते हैं. आप जितना हो सके उतने लंबे समय तक उन्हें मैदान पर देखना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि वो रुकें. आप उन पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहेंगे.

Chris Gayle doesn’t want MS Dhoni to retire from IPL 🐐👑#CricketTwitter #IPL2025 #msdhoni #CSK pic.twitter.com/JBBEh8hoze