Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान, जानें कब होगी सूर्या-अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट
PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर
कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?
Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी
Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड
आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स
बना दिया रिकॉर्ड! 4 दिन में बिक गए 5 लाख से ज्यादा FasTAG Annual Pass, NHAI ने दिया अपडेट
MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख
क्रिकेट
Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई आज टीम इंडिया का ऐलान करने वाली है. अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई आज यानी 19 अगस्त को टीम इंडिया का ऐलान करेगी. बीसीसीआई मुंबई स्थित बोर्ड की बैठक के बाद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. हालांकि ये मीटिंग दोपहर 1.30 बजे शुरू होनी थी. लेकिन ये तय वक्त पर शुरू नहीं होगी. ऐसी खबरे हैं कि मुंबई में खराब मौसम के कारण इसमें देरी हो सकती है. भारतीय फैंस को टीम इंडिया के ऐलान होने का बेसब्री से इंतजार है. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एशिया कप के लिए किन खिलाड़ियों को मौका मिलता है.
कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में आज खराब मौसम के कारण बीसीसीआई की बैठक में देरी होगी, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देरी से शुरू होगी. बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव आज ही एशिया कप के लिए टीम का ऐलान करेंगे. फैंस इंतजार कर रहे हैं कि सूर्या और अगरकर टीम में किन खिलाड़ियों को मौका देते हैं.
स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर संदेह बना हुआ है. क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में वर्कलोड के चलते केवल तीन मैच खेले थे. वहीं अब अक्टूबर टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. अगर बुमराह एशिया कप खेलते हैं, तो टेस्ट सीरीज मिस कर सकते हैं, जबकि अगर एशिय कप मिस करेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज खेल पाएंगे. अब देखना ये है कि बुमराह को लेकर क्या अपडेट सामने आता है.
गिल और अय्यर पर भी है संदेह
शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर भी संदेह बना हुआ है. अय्यर काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट खेला था. अब देखना ये है कि क्या अय्यर को मीडिल ऑर्डर का जिम्मा मिलेगा या नहीं. वहीं शुभमन गिल बतौर ओपनर खेलते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एशिया कप में ओपनिंग कर सकते हैं. ऐसे में गिल पर भी संदेह बना हुआ है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.