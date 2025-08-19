Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान, जानें कब होगी सूर्या-अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई आज टीम इंडिया का ऐलान करने वाली है. अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई आज यानी 19 अगस्त को टीम इंडिया का ऐलान करेगी. बीसीसीआई मुंबई स्थित बोर्ड की बैठक के बाद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. हालांकि ये मीटिंग दोपहर 1.30 बजे शुरू होनी थी. लेकिन ये तय वक्त पर शुरू नहीं होगी. ऐसी खबरे हैं कि मुंबई में खराब मौसम के कारण इसमें देरी हो सकती है. भारतीय फैंस को टीम इंडिया के ऐलान होने का बेसब्री से इंतजार है. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एशिया कप के लिए किन खिलाड़ियों को मौका मिलता है.

कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में आज खराब मौसम के कारण बीसीसीआई की बैठक में देरी होगी, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देरी से शुरू होगी. बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव आज ही एशिया कप के लिए टीम का ऐलान करेंगे. फैंस इंतजार कर रहे हैं कि सूर्या और अगरकर टीम में किन खिलाड़ियों को मौका देते हैं.

स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर संदेह बना हुआ है. क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में वर्कलोड के चलते केवल तीन मैच खेले थे. वहीं अब अक्टूबर टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. अगर बुमराह एशिया कप खेलते हैं, तो टेस्ट सीरीज मिस कर सकते हैं, जबकि अगर एशिय कप मिस करेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज खेल पाएंगे. अब देखना ये है कि बुमराह को लेकर क्या अपडेट सामने आता है.

गिल और अय्यर पर भी है संदेह

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर भी संदेह बना हुआ है. अय्यर काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट खेला था. अब देखना ये है कि क्या अय्यर को मीडिल ऑर्डर का जिम्मा मिलेगा या नहीं. वहीं शुभमन गिल बतौर ओपनर खेलते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एशिया कप में ओपनिंग कर सकते हैं. ऐसे में गिल पर भी संदेह बना हुआ है.

