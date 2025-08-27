संन्यास लेने के बाद अचानक Cheteshwar Pujara को क्यों मांगनी पड़ी माफी? देर रात शेयर की वीडियो

Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
क्रिकेट
Cheteshwar Pujara Apologized Video: दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास के बाद अचानक माफी मांगी है, जिसके के लिए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया था. उसके बाद उन्होंने टेस्ट से जुड़ी अपनी यादों को भी शेयर किया था. लेकिन अब पुजारा ने संन्यास लेने के बाद मंगलवार 26 अगस्त की देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो माफी मांग रहे हैं. इस वीडियो पर फैंस भी तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि पुजारा ने क्या कहा है.
अचानक पुजारा ने क्यों मांगी माफी?
चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा, बीते कुछ दिनों में आप सभी ने जो मुझे प्यार दिया है. उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं. मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सभी की बातों का जवाब दूं. लेकिन अगर किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं.
उन्होंने आगे कहा, भारतीय टीम के लिए खेलना बड़े ही सम्मान की बात है. टीम इंडिया के लिए मैं जो योगदान दे सकता था, वो मैंने किया. आप सभी लोग मुझे सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं. इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं. आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
इन दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं
चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट में 7000 से ज्यादा रन बनाए हैं. जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो कई दिग्गजों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दीं. चिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग समेत कई क्रिकेटर्स ने उनके लिए एक्स पर ट्वीट किया.
